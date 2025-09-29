EVNCPC khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng miền Trung sau bão số 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

EVNCPC khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng miền Trung sau bão số 10

H.Thạch. Ảnh: Hương Nguyên

(NLĐO)- Bão số 10 khiến 7.456 trạm biến áp (TBA) với gần 739.000 khách hàng ở miền Trung bị mất điện.

Đến 7 giờ ngày 29-9, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 509.000 khách hàng trong tổng số gần 739.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi).

EVNCPC khôi phục cấp điện cho 509 . 000 Khách hàng miền Trung sau bão số 10 - Ảnh 1.

Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai lực lượng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho khách hàng sau bão. Ảnh: HƯƠNG NGUYÊN

Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão, toàn EVNCPC xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện phân phối, khiến 7.456 trạm biến áp (TBA) với gần 739.000 khách hàng bị mất điện. Các công ty điện lực đã huy động lực lượng xử lý, khắc phục được 207 vụ sự cố, đưa 5.100 TBA vào hoạt động trở lại, qua đó cấp điện cho gần 509.000 khách hàng.

Hiện còn 2.356 TBA phân phối với hơn 230.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Quảng Trị với 228.059 khách hàng (2.332 TBA) và thành phố Huế với 2.267 khách hàng (24 TBA). Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành việc khôi phục 100% cấp điện sau bão.

EVNCPC khôi phục cấp điện cho 509 . 000 Khách hàng miền Trung sau bão số 10 - Ảnh 2.

Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai lực lượng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho khách hàng sau bão

Đối với lưới điện 110kV, trong ngày 28-9 xảy ra 16 sự cố, gồm 9 sự cố kéo dài và 7 sự cố thoáng qua, chủ yếu trên lưới điện khu vực Quảng Trị. Ước tính công suất bị mất do dừng cung cấp điện trên toàn EVNCPC là 120,3 MW.

Hiện các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai lực lượng xử lý sự cố, phấn đấu cấp điện nhanh nhất cho khách hàng. Với những khu vực trũng thấp, ngập lụt hoặc bị chia cắt, EVNCPC sẽ chỉ cấp điện trở lại sau khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Tin liên quan

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ

(NLĐO)- Bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền lúc nửa đêm về sáng gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã, phường ở Thanh Hóa chìm trong biển nước.

công ty điện lực trạm biến áp cung cấp điện bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo