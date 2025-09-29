EVNCPC khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng miền Trung sau bão số 10

Đến 7 giờ ngày 29-9, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 509.000 khách hàng trong tổng số gần 739.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi).

Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai lực lượng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho khách hàng sau bão. Ảnh: HƯƠNG NGUYÊN

Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão, toàn EVNCPC xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện phân phối, khiến 7.456 trạm biến áp (TBA) với gần 739.000 khách hàng bị mất điện. Các công ty điện lực đã huy động lực lượng xử lý, khắc phục được 207 vụ sự cố, đưa 5.100 TBA vào hoạt động trở lại, qua đó cấp điện cho gần 509.000 khách hàng.

Hiện còn 2.356 TBA phân phối với hơn 230.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Quảng Trị với 228.059 khách hàng (2.332 TBA) và thành phố Huế với 2.267 khách hàng (24 TBA). Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành việc khôi phục 100% cấp điện sau bão.

Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai lực lượng xử lý sự cố cấp điện trở lại cho khách hàng sau bão

Đối với lưới điện 110kV, trong ngày 28-9 xảy ra 16 sự cố, gồm 9 sự cố kéo dài và 7 sự cố thoáng qua, chủ yếu trên lưới điện khu vực Quảng Trị. Ước tính công suất bị mất do dừng cung cấp điện trên toàn EVNCPC là 120,3 MW.

Hiện các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai lực lượng xử lý sự cố, phấn đấu cấp điện nhanh nhất cho khách hàng. Với những khu vực trũng thấp, ngập lụt hoặc bị chia cắt, EVNCPC sẽ chỉ cấp điện trở lại sau khi đảm bảo điều kiện an toàn.