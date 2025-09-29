Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh

(NLĐO)- Bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền lúc nửa đêm về sáng gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã, phường ở Thanh Hóa chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đêm 28 rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 Bualoi vào đất liền đã gây mưa to và gió lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt.

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 1.

Nhà dân ở thôn Phú Khê, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị sập, tốc mái trong đêm 29-9 do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Rất nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, nhiều nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu trong nước, phương tiện không thể qua lại.

Tại xã miền núi Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa, tuyến đường liên xã nối với xã Như Thanh và xã Nông Cống qua địa bàn đã ngập trong nước. Một số vị trí, nước đã tràn vào nhà dân như tại thôn Thanh Sơn, thôn Khe Sình, thôn Phú Sơn.

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 2.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 3.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 4.

Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm hỗ trợ đưa 1 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Tại xã đồng bằng Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, do mưa to, gió lớn đã khiến 1 nhà dân tại thôn Phú Khê bị đổ sập, 4 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tới giải cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Tại xã ven biển Hoằng Tiến, khoảng 3 giờ ngày 29-9, do ảnh hưởng của bão số 10, triều cường dâng cao cùng với sóng to gió lớn đã tràn qua bờ kè tại 1 số nơi ở thôn Thanh Xuân, Vân Phong và Đông Thành. Sóng lớn đã đánh mạnh, gây ảnh hưởng mạnh khu vực bờ biển Hải Tiến.

Một số hình ảnh bão số 10 Bualoi gây đổ nhà, ngập lụt ở Thanh Hóa:

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 5.

Đường Âu Cơ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa thành sông khiến cả hai tuyến đường ngập sâu trong nước

Clip đường phố ở Thanh Hóa thành sông do ảnh hưởng bão số 10

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 6.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 7.

Bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa sóng đánh tan hoang

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 8.

Nước biển ngập bờ kè tràn vào khu dân cư ở Hải Tiến

Clip sóng biển đánh mạnh vào bờ biển xã Hải Tiến sáng 29-9

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 9.

Mưa lớn khiến nhiều thôn như Thanh Sơn, Khe Sình, Phú Sơn... xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong nước

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 10.

Con đường liên xã tại Mậu Lâm mênh mông nước

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 11.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 12.

Mái tôn nhà dân bay khắp nơi sau bão số 10 tại xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 13.

Chính quyền xã Mậu Lâm hỗ trợ người dân thôn Thanh Sơn di dời tài sản đến nơi an toàn

Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 14.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 15.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 16.
Nhà sập, nhiều nơi chìm trong "biển" nước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ- Ảnh 17.

Thôn Kim Sơn, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cũng chìm trong biển nước. Người dân phải di dời tài sản đến nơi an toàn.

 

Tin liên quan

Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung

Bão số 10 (Bualoi): Gió quần thảo dữ dội, cây xanh ngã đổ ở miền Trung

(NLĐO) - Từ 21 giờ ngày 28-9, mưa như trút nước, gió gào rít liên hồi khiến nhiều cây xanh gãy đổ, mái tôn rung bần bật

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, hỏa tốc cấm đường

(NLĐO) - Trong thời gian bão Bualoi giật cấp 15 đổ bộ, yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi chưa tới, nước đã dâng ngập nhà dân

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 10 khiến nhiều khu dân cư ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) ngập sâu, người dân kê cao tài sản để tránh hư hỏng

tỉnh Thanh Hóa ngập lụt mưa bão bão số 10 bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo