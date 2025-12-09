HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

EVNHCMC “Thắp sáng niềm tin” cho học sinh hiếu học

Song Giang

EVNHCMC trao học bổng “Thắp sáng niềm tin” cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Thuận, TP HCM) và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin" – số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu với mức học bổng là 25.000.000 đồng.

EVNHCMC “Thắp sáng niềm tin” cho học sinh hiếu học - Ảnh 1.

Bà Đặng Mỹ Ly, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC trao đến em Nguyễn Đỗ Kim Long phần học bổng

Em Nguyễn Đỗ Kim Long (sinh năm 2009) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba em từng là lao động chính của gia đình, nhưng từ năm 2017 liên tiếp mắc các bệnh nặng khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Mẹ em sau cơn tai biến năm 2021, cũng không còn đủ sức để làm việc ổn định. Không còn khả năng lao động, cả hai vợ chồng đành dựa vào nghề bán vé số để mưu sinh, thu nhập chỉ vỏn vẹn khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Hiện gia đình em Long đang sống trong căn phòng trọ chật hẹp hơn 8m tại phường Xóm Chiếu, TP HCM. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Long vẫn kiên trì nỗ lực học và đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập.

Bà Đặng Mỹ Ly, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC cho biết, việc trao học bổng "Thắp sáng niềm tin" không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Nguyễn Đỗ Kim Long có thêm động lực vượt qua chặng đường học tập.

EVNHCMC “Thắp sáng niềm tin” cho học sinh hiếu học - Ảnh 2.

Em Nguyễn Đỗ Kim Long nhận học bổng từ Công đoàn EVNHCMC dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương và nhà trường

Chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin" do EVNHCMC đồng hành thực hiện suốt nhiều năm qua đã trao hàng trăm suất học bổng đến học sinh – sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP HCM và các tỉnh thành. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, chương trình còn ghi nhận những nỗ lực vươn lên của các em, lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực sống và tinh thần vượt khó.

EVNHCMC hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thắp sáng niềm tin học sinh hiếu học
