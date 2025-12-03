HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

EVNHCMC ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu”

Duy Đoàn

EVNHCMC đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Chiều 01-12-2025, Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đại diện CB-CNV đã trao 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu" nhằm hỗ trợ khẩn cấp đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Quỹ "Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu" được HTV phát động để huy động nguồn lực xã hội, giúp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là chương trình "Hồi sinh những ngôi trường vùng lũ" nhằm sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị học tập và ổn định cuộc sống cho giáo viên, học sinh nơi chịu ảnh hưởng.

img

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC (áo trắng) trao bảng tượng trưng cho ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV

Từ đầu tháng 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại TP HCM đã tích cực đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Không đứng ngoài lời kêu gọi ấy, EVNHCMC đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Song song đó, EVNHCMC còn phát động phong trào ủng hộ trong toàn thể cán bộ CB-CNV. Tại Đại hội Công đoàn Tổng công ty, các đại biểu đã trực tiếp quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ; các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức vận động tại đơn vị, nhiều nơi triển khai ngay trong lễ chào cờ đầu tuần, tạo thành đợt vận động rộng khắp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ người lao động ngành điện TP HCM.

img

Các công ty Điện lực trực thuộc EVNHCMC phát động ủng hộ ngay tại lễ chào cờ đầu tuần

Trước đó, trong tháng 11-2025, EVNHCMC đã ủng hộ 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Các hoạt động liên tiếp này cho thấy sự chung tay của ngành Điện TP HCM đối với cộng đồng, nhất là khi thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Quỹ "Chung một tấm lòng: Vì miền Trung thương yêu" tiếp tục đón nhận sự đóng góp từ cộng đồng đến ngày 15-12-2025. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ đều là một viên gạch góp phần hồi sinh những mái trường, dựng lại sinh kế và mang đến hy vọng mới cho người dân vùng lũ. EVNHCMC kỳ vọng sự chung tay này sẽ tiếp tục lan tỏa giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn và vững vàng tiếp bước.

miền Trung ngành điện EVNHCMC thiên tai mưa lũ
