Vùng miền Đồng bằng kết nối

EVNSPC đảm bảo điện an toàn, ổn định suốt kỳ nghỉ Tết

Tâm Quân

(NLĐO) - EVNSPC đã tổ chức hơn 15.200 ca trực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại 146 điểm vui chơi, 74 điểm bắn pháo hoa dịp Tết

Chiều 23-2, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết với hơn 15.200 ca trực xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, EVNSPC và các đơn vị thành viên trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết.

Theo đó, EVNSPC đã tổ chức hơn 15.200 ca trực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại 146 điểm vui chơi, 74 điểm bắn pháo hoa, các địa điểm tổ chức lễ hội và khu vực quan trọng trên địa bàn 8 tỉnh thành phía Nam.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động các phương án đảm bảo cung cấp điện từ cấp tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống điện trên địa bàn quản lý của EVNSPC được vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ Tết.

Trung tâm chăm sóc khách hàng, Trung tâm điều hành SCADA, 8 công ty điện lực và 192 đội quản lý điện thuộc EVNSPC đã tổ chức ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, máy phát diesel, hệ thống liên lạc,…trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để sẵn sàng xử lý các sự cố về điện.

EVNSPC cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO) trong công tác vận hành hệ thống điện; các công ty điện lực thuộc EVNSPC đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh điều độ, qua đó góp phần bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia, khu vực trong tình hình phụ tải có sự biến động trong dịp Tết.

Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các đơn vị thuộc EVNSPC trên địa bàn các tỉnh phía Nam không ghi nhận tai nạn lao động về điện, cũng như không để xảy ra sự cố nào về điện.

Ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVNSPC, tổng đài 19001006 – 19009000, cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh khác của EVNSPC cũng hoạt động 24/7 suốt kỳ nghỉ Tết đã đáp ứng, giải đáp kịp thời các yêu cầu, dịch vụ về điện của khách hàng.

img

Lãnh đạo EVNSPC chúc Tết, động viên CBCNV Trung tâm chăm sóc khách trong đêm giao thừa Bính Ngọ 2026

img

Ca trực đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Điều hành SCADA

img

Nhân viên điện lực ứng trực đảm bảo điện trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

img

Nhân viên điện lực ứng trực đảm bảo điện trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

img

Nhân viên điện lực ứng trực đảm bảo điện trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tin liên quan

10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC trong năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của EVNSPC trong năm 2025

(NLĐO) - Năm 2025, Đảng bộ EVNSPC vinh dự được Đảng ủy EVN trao Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu

EVNSPC hướng đến đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt trong “Tháng tri ân khách hàng 2025”

(NLĐO) - Tháng Tri ân khách hàng của EVNSPC diễn ra trong tháng 12-2025, tuy nhiên có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

EVNSPC và những con số ấn tượng trong 9 tháng năm 2025

9 tháng năm 2025, EVNSPC đã khởi công 48 công trình, đóng điện 83 công trình lưới điện 110kV, với tổng vốn giải ngân gần 12.300 tỉ đồng, đạt 84,7% kế hoạch

