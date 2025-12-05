Eximbank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố thông tin kiện toàn nhân sự cấp cao.

Theo đó, tại cuộc họp diễn ra ngày 4-12, Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã chấp thuận cho ông Nguyễn Cảnh Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, HĐQT Eximbank đã bầu chọn bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2025 - 2030) kể từ ngày 4-12.

Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank-bà Phạm Thị Huyền Trang (phải) và người tiền nhiệm - ông Nguyễn Cảnh Anh

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc chi nhánh TP Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng… Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank…



Trong khi đó, ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2025-2030 kiêm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng này kể từ tháng 4-2025.

Sau khi được chấp thuận thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tham gia các hoạt động của Eximbank với vai trò thành viên HĐQT.