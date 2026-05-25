AI 365

Facebook lại gặp lỗi lạ

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thay vì Facebook hiển thị thời gian đăng bài, phần thông tin này lại xuất hiện một chuỗi ký tự lạ.

Sáng sớm 25-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ gặp lỗi hiển thị thời gian đăng bài trên phiên bản web.

Cụ thể, thay vì hiển thị thời gian đăng, phần thông tin này lại xuất hiện một chuỗi ký tự lạ. Tuy nhiên, khi đưa con trỏ chuột vào vị trí này, cửa sổ pop-up vẫn hiển thị chính xác thời điểm đăng bài.

Sự cố chỉ xảy ra trên giao diện web, còn trên phiên bản di động không bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, lỗi hiển thị đã được khắc phục, song phía Facebook chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến sự cố.

Đây không phải lần đầu nền tảng này gặp lỗi tương tự. Trước đó, vào giữa tháng 4-2026, Facebook cũng hiển thị thời gian đăng bài bất thường.

Thực tế cho thấy, Facebook thường xuyên phát sinh lỗi trong quá trình vận hành. Cuối tháng 4-2026, nhiều người dùng phản ánh ứng dụng bị thoát đột ngột ngay sau khi mở, kèm thông báo "Facebook đã đóng vì ứng dụng này có lỗi".

Ngoài ra, một số trường hợp khác gặp trục trặc khi xem video, như tự động chuyển nội dung hoặc hiển thị không đầy đủ dù kết nối internet ổn định.

Tình trạng này chủ yếu xuất hiện trên phiên bản di động và đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Dù các lỗi xảy ra không ít, Facebook thường lựa chọn cách xử lý âm thầm thay vì công bố rộng rãi, chỉ lên tiếng trong những trường hợp sự cố nghiêm trọng, gây gián đoạn trên diện rộng hoặc kéo dài.

 

Facebook lại gặp lỗi bất thường

Facebook lại gặp lỗi bất thường

(NLĐO) - Một số người đang gặp tình trạng ứng dụng Facebook thường xuyên bị thoát đột ngột.

Facebook chính thức đóng cửa Messenger trình duyệt web từ 16-4

(NLĐO) - Meta trước đó đã chuyển hướng người dùng ứng dụng desktop sang trang web Facebook để tiếp tục nhắn tin, thay vì dùng trực tiếp trang web Messenger.

Nhiều tài khoản bán hàng trên Facebook bị "bay màu", điều gì đang xảy ra?

(NLĐO) - Tình trạng tài khoản Facebook đột ngột bị khóa có thể do Facebook đang triển khai đợt quét diện rộng nhằm loại bỏ các tài khoản giả mạo.

