Truy vết mạng xã hội

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mạng xã hội đăng tải vợ chồng ca sĩ Nhật Kim Anh bị bắt tại sân bay, trên trang Facebook tick xanh, nữ ca sĩ đã có thông tin đến người hâm mộ

Những ngày qua, mạng xã hội đăng tải thông tin "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố". Các trang mạng xã hội đăng tải thông tin "vợ chồng Nhật Kim Anh có hành vi mua bán mỹ phẩm giả và thực phẩm chứa chất kịch độc". Các trang mạng còn cho rằng vợ chồng Nhật Kim Anh bị bắt trên đường bỏ trốn. 

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với bà Đỗ Thị Kim Huê (SN 1985, nghệ danh Nhật Kim Anh) nhưng không thể liên lạc được.

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Mạng xã hội đăng tải thông tin vợ chồng Nhật Kim Anh bị bắt

Trên trang Facebook tick xanh 7,9 triệu lượt theo dõi, Nhật Kim Anh đăng status trấn an khán giả và người tiêu dùng liên quan đến những thông tin trên mạng xã hội. Cô viết: "Mẹ con con chúc các cô chú buổi sáng an lành nha! Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang bịa đặt".

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Ca sĩ Nhật Kim Anh thông tin trên trang Facebook cá nhân

Thời gian qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải các hình ảnh kinh doanh mặt hàng cà phê, mỹ phẩm, làm đẹp. 

Trong những năm qua, Nhật Kim Anh đã tích cực tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai. Tháng 9-2024, Nhật Kim Anh ủng hộ 1,3 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt; tháng 10-2025, nữ ca sĩ tiếp tục ủng hộ 1 tỉ đồng.

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ tham gia các hoạt động xã hội

Tháng 7-2019, ca sĩ Nhật Kim Anh đã đến công an trình báo về việc trộm đột nhập biệt thự của cô tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ trong lúc cô không có ở nhà.

Ca sĩ Nhật Kim Anh khai rằng két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá, mất số tài sản tổng trị giá khoảng 5 tỉ đồng, gồm: 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỉ đồng.

Facebook tick xanh Nhật Kim Anh đáp trả cộng đồng mạng - Ảnh 6.

Trộm đột nhập nhà Nhật Kim Anh

Vào cuộc điều tra, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Thái Sơn (SN 1985, tức Sơn "xà beng", thường trú tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (SN 1985, ngụ quận 7, TP HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh, cả hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần 12 tỉ đồng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là dùng xe máy chạy xung quanh các khu vực dân cư thuộc quận 7, huyện Bình Chánh để điều nghiên nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà.

Nhóm này lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc đi du lịch nhiều ngày thì một đối tượng sẽ đứng cảnh giới bên ngoài, đối tượng còn lại sẽ đột nhập vào nhà dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy cắp tài sản có giá trị.

Nhóm Sơn đã khai nhận thường nghiên cứu địa chỉ nhà các ca sĩ, diễn viên để đột nhập trộm cắp. Đáng chú ý, ngoài nhà ca sĩ Nhật Kim Anh thì nhóm này còn đột nhập nhà ca sĩ Đông Nhi trộm cắp tài sản.

