FC Online vinh danh cộng đồng game thủ Việt

Sự kiện thường niên được mong chờ nhất của cộng đồng FC Online Việt Nam đã chính thức diễn ra tại TP HCM, quy tụ hơn 300 khách mời bao gồm các tuyển thủ Esports, streamer và những nhà sáng tạo nội dung tên tuổi nhất.



Gala FC Online quy tụ hàng trăm khách mời, game thủ xuất sắc

Không đơn thuần là một buổi lễ trao giải, sự kiện là dịp để nhà phát hành cùng cộng đồng nhìn lại hành trình năm 2025 đầy cảm xúc, từ những giải đấu Esports nghẹt thở cho đến sự bùng nổ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm quan trọng để công bố những định hướng chiến lược, hứa hẹn một năm 2026 đột phá hơn cho hệ sinh thái FC Online.

Tâm điểm của đêm gala đổ dồn về lễ vinh danh các hạng mục cá nhân xuất sắc, nơi ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà sáng tạo.

Xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Pressing Time, Dev, Ryy và Bình Be, streamer Vodka Quang đã chính thức được trao danh hiệu cao quý nhất: "Nhà sáng tạo của năm".

Vodka Quang nhận giải "Nhà sáng tạo của năm"

Chưa dừng lại ở đó, Vodka Quang còn khẳng định vị thế áp đảo của bản thân khi tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục chuyên môn khác là "Phiên bản nâng cấp nhà sáng tạo của năm" cùng với Vumino, Ryy và "Vua mở gói của năm" cùng với Dev và Lee Hariii.

Bên cạnh giải thưởng chính, không khí sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm". Đây là sân chơi của những tên tuổi giàu kinh nghiệm, có sức ảnh hưởng lớn như Thầy Giáo Ba, Rambo, DevGPT và Pressing Time.

Ở mảng nội dung ngắn (short content), Pressing Time đã chứng minh sức hút của mình khi giành chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội cũng tìm ra những ngôi sao mới đầy triển vọng: VanilaBaoBao thắng giải TikTok Rising Star, Phúc Zola được vinh danh là YouTube Rising Star và Deekay trở thành Facebook Rising Star của năm.

Lê Hà Anh Tuấn nhận danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất

Sự kiện cũng dành sự tôn vinh đặc biệt cho những đóng góp về mặt chuyên môn và phát triển cộng đồng. Hạng mục "Nhà sáng tạo hướng dẫn của năm" gọi tên Thành Hòa, Djokovic và Bình Be nhờ những nội dung hướng dẫn chất lượng.

Ngoài ra, thế hệ kế cận đầy tiềm năng cũng được khẳng định qua hạng mục "Gương mặt trẻ nổi bật" với sự góp mặt của Hipnano, NQ Minh, Tùng Bùi, Phúc Zola và Vumino. Những mảnh ghép này đã cùng nhau tạo nên một bức tranh FC Online 2025 đa sắc màu và giàu bản sắc.

Khép lại đêm tiệc với nhiều dư âm, FC Online Year-End Gala 2025 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kết nối và tri ân của mình.

Thông điệp "Shine Your Journey - Build Our Greatness" (Tỏa sáng hành trình, kiến tạo sự vĩ đại) không chỉ tổng kết hành trình vinh quang đã qua mà còn mở ra kỳ vọng lớn lao cho năm 2026.

Với sự đầu tư bài bản và cộng đồng ngày càng lớn mạnh, FC Online Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sân chơi Esports đỉnh cao và những nội dung giải trí bùng nổ trong thời gian tới.