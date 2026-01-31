Free Fire Awards 2025 – Đêm vinh danh hành trình tự hào Esports

Free Fire Awards 2025 quy tụ các nhà sáng tạo nội dung, tuyển thủ Esports, cộng đồng người chơi, khách mời và đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ là dấu mốc tổng kết hành trình sáng tạo trong suốt năm 2025, mà còn là dịp để Free Fire gửi lời tri ân đến những cá nhân, tập thể đã bền bỉ cống hiến, lan tỏa giá trị tích cực và tạo nên những dấu ấn nổi bật trong cộng đồng.



Những tràng pháo tay, khoảnh khắc xúc động khi xướng tên người chiến thắng đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn về hành trình tự hào mà Free Fire và cộng đồng cùng nhau xây dựng.

Hình ảnh đầy cảm xúc trong đêm gala vinh danh cùng các khách mời của chương trình

Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về nhóm giải thưởng dành cho các KOLs và nhà sáng tạo nội dung, nơi ghi nhận những cá nhân sở hữu phong cách độc đáo và khả năng kết nối mạnh mẽ với cộng đồng.

Danh hiệu cao quý nhất "Nhà sáng tạo nội dung Free Fire của năm" đã được trao cho Bác Gấu, ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong việc truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, hạng mục này cũng vinh danh những gương mặt xuất sắc khác như Cem! (Gương mặt mới của năm) hay K1 Gaming (Streamer của năm).



Bác Gấu (giữa) nhận cúp danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung Free Fire của năm"

Sân khấu cũng trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của các nhà sáng tạo ở nhiều lĩnh vực chuyên biệt. Wind được xướng tên là "Nhà sáng tạo CapCut", trong khi bộ đôi Shoot2K và Bé Quỳnh FF lần lượt giành danh hiệu Nam vương và Nữ vương Free Fire.

Nam vương Shoot2K và Nữ vương Free Fire Bé Quỳnh FF

Ở mảng nội dung chuyên sâu và giải trí, giải thưởng gọi tên Cu Lì (Nhà sáng tạo gameplay) và Mèo Sợ Yêu (Nhà sáng tạo nội dung giải trí). Ngoài ra, LMC Gamer được vinh danh là Nhà sáng tạo gắn kết và Jeeker nhận giải Nhà sáng tạo đột phá, khẳng định sự đa dạng và màu sắc của cộng đồng sáng tạo nội dung năm nay.

"Streamer của năm" - K1 Gaming

Esports tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột quan trọng, nơi ghi dấu những trận chiến đỉnh cao và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Trong hạng mục này, Bác Gấu tiếp tục lập cú đúp khi nhận giải "Nhà sáng tạo Esports của năm".

Về phía các đội tuyển và cá nhân thi đấu, P Esports xuất sắc giành danh hiệu "Đội tuyển ấn tượng nhất".

Giải thưởng "Tuyển thủ ấn tượng nhất" thuộc về HEAVY.Alan, trong khi WAG.TQuy chiến thắng ở hạng mục "Tuyển thủ được yêu thích nhất".

Không khí tại các giải đấu sẽ thiếu đi lửa nhiệt nếu không có các bình luận viên, và danh hiệu "Bình luận viên được yêu thích" đã thuộc về Hùng Cam như một sự tri ân từ người hâm mộ.

Đội tuyển ấn tượng nhất - P Esports

Không chỉ dừng lại ở những ngôi sao, Free Fire còn là nơi gắn kết của hàng triệu người chơi. Giải thưởng "Leader xuất sắc nhất năm" thuộc về Bùi Văn Huân, cùng với cộng đồng Gia Lai được vinh danh "Cộng đồng hoạt động năng nổ nhất". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, giúp xây dựng một cộng đồng Free Fire vững mạnh từ nền móng.

Sức sống sáng tạo của game còn được thể hiện qua chế độ Craftland, với giải "Nhà sáng tạo nội dung Craftland" trao cho Gà Rán Chiên Giòn và "Nhà sáng tạo bản đồ Craftland" thuộc về Mr.Quang. Cuối cùng, nhóm giải dành cho người chơi đã vinh danh cặp đôi Duyên Ara & Hậu Master ở hạng mục "Thách đấu song chiến" và BT Zeus với danh hiệu Top PRIME của năm.

Free Fire Awards 2025 khép lại nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại mãi. Những chiếc cúp được trao đi không chỉ là phần thưởng mà còn là nguồn động lực to lớn để các nhà sáng tạo, tuyển thủ và cộng đồng tiếp tục viết nên những chương mới táo bạo hơn, giàu cảm hứng hơn trong tương lai.