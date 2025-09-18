HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam?

Thái Phương

(NLĐO) – Tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ dịu bớt sức ép sau khi FED bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm nay.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa chính thức cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, đưa lãi suất xuống mức 4%- 4,25%. Đây là lần đầu tiên FED cắt giảm lãi suất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Ngay sau thông tin này, không chỉ giá vàng thế giới giảm kéo giá vàng trong nước hạ nhiệt, giá USD tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng tiếp tục đi xuống. Sáng nay, 18-9, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD, giảm 12 đồng mỗi USD so với phiên trước. 

Tỉ giá trung tâm đã giảm liên tiếp những ngày qua. Nếu so với mốc đỉnh sát 25.300 đồng hồi cuối tháng 8, tỉ giá trung tâm đã giảm khoảng 0,45%.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi xuống. Hiện các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Eximbank, Sacombank, ACB đang giao dịch USD mua vào 26.165 đồng/USD, bán ra 26.445 đồng/USD, giảm 12 đồng mỗi USD so với hôm qua. 

Giá USD tại Việt Nam giảm mạnh sau khi FED cắt giảm lãi suất - Ảnh 1.

Tỉ giá trung tâm liên tiếp đi xuống những ngày qua

Tỉ giá USD/VND hạ nhiệt trong những ngày qua theo kỳ vọng FED giảm lãi suất. Sức ép tỉ giá tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hạ nhiệt, khi FED dự kiến có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay và đầu năm tới.

Theo Công ty chứng khoán VPS, việc FED cắt giảm lãi suất phù hợp với kỳ vọng. Ngoài ra, FED cũng dự kiến sẽ hạ lãi suất thêm 0,5 điểm % vào cuối năm nay và 0,25 điểm % vào năm 2026.

Công ty chứng khoán Maybank nhận định việc FED cắt giảm lãi suất là một trong những nhân tố quan trọng, giúp giảm bớt áp lực lên tỉ giá. Cùng các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ như Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại, tạo ra nguồn cung ngoại tệ ổn định; vốn FDI giải ngân tăng trưởng đều đặn, bổ sung nguồn ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế… được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp tỉ giá ổn định trong những tháng cuối năm.

Dự báo mới nhất về giá USD tại Việt Nam

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB (Singapore) cũng dự báo FED sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm % vào tháng 10 và tháng 12 tới. Và nhận định việc FED chuyển sang giai đoạn nới lỏng chính sách mới, giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt và củng cố xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh.

Giá USD tại Việt Nam giảm mạnh sau khi FED cắt giảm lãi suất - Ảnh 2.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm tiếp sau khi FED giảm lãi suất

Với tỉ giá USD/VND, sau khi tăng khoảng 3,4% tính từ đầu năm, Ngân hàng UOB dự báo tỉ giá tại Việt Nam sẽ ở mức 26.300 đồng vào quý IV/2025 và giảm dần sức ép đi xuống trong giai đoạn tiếp tục. Nếu nhìn dài hạn, đồng VND vẫn có độ ổn định khi từ năm 2021 đến nay, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 14% (từ 23.000 đồng lên 26.400 đồng), trung bình mỗi năm khoảng 3%.

"Đây là mức biến động bình thường so với các đồng tiền trong khu vực (trong 5 năm qua, JPY của Nhật giảm giá 30%, KRW của Hàn Quốc mất 20%, IDR của Indonesia giảm tới 15%... 

Với mức biến động này, Việt Nam vẫn duy trì tích cực các cân đối lớn như thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, kiều hối" – ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng UOB, phân tích.

Giá USD tại Việt Nam giảm mạnh sau khi FED cắt giảm lãi suất - Ảnh 3.

Dự báo giá USD tại Việt Nam từ nay tới năm 2026 của Ngân hàng UOB (Singapore)

giá USD tỉ giá Tỉ giá USD/VND ngân hàng ngân hàng nhà nước FED giảm lãi suất
