Kinh tế

Không chỉ vàng miếng SJC, giá USD tại Việt Nam cũng lập đỉnh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá USD tại các ngân hàng thương mại bán ra vượt mốc 26.500 đồng

Giá USD tại Việt Nam tăng 3 ngày liên tục

Ngày 20-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng so với hôm trước, đánh dấu phiên đi lên thứ ba liên tiếp. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá USD trong khoảng từ 24.000 đồng đến 26.526 đồng.

Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 26.140 đồng mua vào và 26.500 đồng bán ra, tăng 10 đồng so với hôm qua. Sacombank niêm yết giá USD mua vào 26.150 đồng và bán ra 26.510 đồng. Nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh tăng, đưa giá bán USD vượt 26.500 đồng – mức cao nhất từ trước đến nay.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh được giao dịch quanh 26.550 đồng chiều mua và 26.640 đồng chiều bán. So với ngân hàng, giá USD chợ đen chỉ cao hơn hơn 100 đồng mỗi USD. Như vậy, không chỉ vàng miếng SJC đang giữ vùng đỉnh lịch sử quanh 124-125 triệu đồng/lượng, mà USD tại Việt Nam cũng xác lập kỷ lục mới.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá USD tại Việt Nam cũng lập đỉnh- Ảnh 2.

Giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do cùng lập đỉnh

Dự báo giá USD tại Việt Nam

Theo báo cáo của Yuanta Việt Nam, tỉ giá USD/VND tăng nhẹ sau giai đoạn đi ngang tuần trước, với mức tăng 0,11 – 0,19% trên cả thị trường ngân hàng và tự do. Tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá đã tăng khoảng 3,6%, mức được đánh giá là khá cao. 

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định VND vẫn giảm giá dù đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế, do Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng. Đơn vị này dự báo xu hướng mất giá của VND có thể kéo dài đến cuối năm, với biên độ tăng khoảng 3-3,5%.

Ngược lại, Yuanta Việt Nam cho rằng áp lực lên tỉ giá sẽ hạ nhiệt nhờ đồng USD quốc tế suy yếu, sau khi nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9. Hiện chỉ số USD Index đã lùi về 98,3 điểm, giảm 4,7% so với mức đỉnh hơn 103 điểm hồi tháng 4.

Liên quan đến diễn biến này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định nếu áp lực tỉ giá còn gia tăng mạnh, cơ quan này sẽ cân nhắc dừng việc hạ lãi suất, nhằm ổn định thị trường ngoại hối và giữ vững cân bằng vĩ mô.


giá USD giá vàng miếng SJC Tỉ giá USD/VND ngân hàng nhà nước ngân hàng
