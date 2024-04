FIDC thông báo chấm dứt công việc theo kiểu "giang hồ"

Ngày 15-4, hơn 30 lao động thuộc Công ty TNHH Bentham KTC Việt Nam (gọi tắt là Công ty Bentham KTC) có mặt tại trụ sở của Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa (FIDC, chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) yêu cầu được gặp lãnh đạo Công ty Bentham KTC cũng như lãnh đạo FIDC để giải quyết quyền lợi sau khi ra thông báo chấm dứt công việc không có lý do.



Theo tìm hiểu, Công ty Bentham KTC được thành lập vào tháng 10-2023 với mục đích cung cấp dịch vụ bảo vệ cho FIDC. Vào tháng 12-2023, Công ty Bentham KTC có ký kết hợp đồng dịch vụ với FIDC kèm theo các phụ lục hợp đồng với nội dung cung cấp dịch vụ bảo vệ. Trong đó có 34 nhân viên được tuyển và làm việc tại 17 vị trí là các chốt bảo vệ trong KCN Mỹ Xuân A2 do FIDC làm chủ đầu tư.

Nhân viên bảo vệ vẫn làm việc tại trụ sở của FIDC bình thường do chưa liên hệ được với lãnh đạo FIDC và Bentham KTC để giải quyết quyền lợi

Vào ngày 13-4, khi các nhân viên đang làm việc thì bất ngờ nhận được thông báo, phía FIDC chấm dứt nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên Công ty Bentham KTC tại KCN Mỹ Xuân A2, và yêu cầu toàn bộ nhân viên bảo vệ phải bàn giao công việc, phương tiện.

Khi các nhân viên bảo vệ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng 11 giờ cùng ngày, xuất hiện một nhóm người mang theo công cụ hỗ trợ như gậy, súng bắn đạn cao su xông vào và đuổi toàn bộ lực lượng của Công ty Bentham KTC ra khỏi các chốt bảo vệ. Tuy nhiên, phía nhân viên Công ty Bentham KTC không đồng ý rời đi vì đang trong giờ làm việc.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Đội trưởng đội bảo vệ, cho biết: "Khoảng 10 giờ, tôi được gọi lên và yêu cầu cho toàn bộ nhân viên di chuyển ra khỏi các mục tiêu bảo vệ của FIDC, cũng không hề có biên bản làm việc, hay nói rõ lý do chấm dứt hợp đồng".

Các nhân viên cho biết hiện FIDC hoạt động nhưng không có lãnh đạo cũng như người chịu trách nhiệm

Nhân viên yêu cầu được gặp lãnh đạo FIDC và Bentham KTC để giải thích và giải quyết nhưng không liên lạc được, sau đó đã liên hệ với công an địa phương để nhờ sự hỗ trợ. Để bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an thị xã Phú Mỹ đã mời nhóm mang đồng phục bảo vệ, kèm các công cụ hỗ trợ về trụ sở để làm việc.

Ông Nông Đình Văn, Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Bentham KTC, cho hay thông báo trên khiến toàn bộ nhân viên công ty hoang mang vì họ không vi phạm quy định, cũng không nhận được thông tin gì trước đó từ phía FIDC. "Khi ký kết hợp tác, 2 công ty nêu rõ thời hạn hợp đồng là 2 năm, một trong 2 bên muốn chấm dứt trước thời hạn thì phải có thông báo bằng văn bản, nếu không thông báo thì phải bồi thường tương đương với 1 tháng phí dịch vụ, chúng tôi đề nghị được giải quyết các chế độ theo quy định" – Ông Nông Đình Văn nói.

Cũng theo ông Văn, trước đó phía FIDC có yêu cầu nhân viên bảo vệ làm một số công việc như chặn đầu các xe bồn đi vào KCN hay một số nhiệm vụ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật nên các nhân viên ở đây không thực hiện. "Đó có thể là lý do khiến FIDC ngang nhiên yêu cầu chúng tôi chấm dứt làm việc" – ông Văn nói.

FIDC ngang nhiên cho xây dựng hàng rào trên hành lang tuyến ống khí thấp áp.

Các nhân viên cho biết mặc dù đã làm việc từ nhiều tháng nhưng đến nay các nhân viên này vẫn chưa có hợp đồng lao động.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, 19 DN hoạt động trong KCN Mỹ Xuân A2 có đơn gửi lên ngành chức năng, phản ảnh FIDC tự đưa ra quy định mới để nâng giá các dịch vụ, tự ý đặt barie để kiểm soát, mở hay chặn cho xe ra vào KCN; dựng biển báo giao thông trong KCN… Ngoài ra, FIDC không thanh toán tiền nước dẫn tới việc KCN này bị cúp nước. Theo báo cáo, tính đến hết tháng 3-2024, FIDC đang nợ hơn 20 tỉ đồng tiền nước. Không chỉ dừng lại ở những lùm xùm trên, FIDC còn ngang nhiên cho người xây dựng hàng rào trên hành lang tuyến ống khí thấp áp.

Trước tính nghiêm trọng của vụ việc, Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu thống nhất thanh tra toàn diện công ty này và làm rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN tỉnh.