Tín hiệu mới từ Bà Rịa - Vũng Tàu sau loạt bài "Đầu độc sông, suối"

Ngày 5-4, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã có văn bản gửi các phòng, đơn vị liên quan về giải pháp phòng ngừa và xử lý đối với tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn sau khi báo Người Lao Động đăng tải loạt bài "Đầu độc sông, suối".



Theo đó, Châu Đức là địa phương có nhiều sông suối và công trình thủy lợi, điển hình như hồ Đá Đen, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho người dân tại tỉnh. Hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước đối với các khu vực này.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguồn nước trên địa bàn, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch của huyện về "bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045".

Nước khu vực suối Giao Kèo luôn trong tình trạng ô nhiễm

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi gây ảnh hưởng đến an toàn nguồn nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ở khu vực đầu nguồn, khu vực lân cận các hồ chứa nước để có giải pháp quản lý, khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước.

Địa phương cũng đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với sông, suối, các hồ cấp nước sinh hoạt, nhất là hồ Đá Đen, hồ Sông Ray, hồ Đá Bàng, hồ Kim Long…

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đề nghị UBND thị xã Phú Mỹ tăng cường kiểm soát các nguồn ô nhiễm tại suối Giao Kèo. Đặc biệt, các lực lượng trinh sát, theo dõi đối với hoạt động của các nhà máy trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; kịp thời phát hiện các hành vi lén lút, cố tình xả thải nước thải ra suối Đá, suối Giao Kèo vào ban đêm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị thị xã Phú Mỹ giao UBND xã Châu Pha khẩn trương rà soát, vận hành đập 3 cửa thường xuyên để khơi thông dòng chảy. Không để nước tù đọng lâu ngày, gây ô nhiễm cục bộ; xử lý dứt điểm hiện tượng vứt rác thải cạnh suối Giao Kèo; theo dõi, giám sát nguồn nước suối Giao Kèo tại khu vực bị chặn dòng. Trường hợp nguồn nước có dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo cáo.

Tại chân cầu Rạch Bà, TP Vũng Tàu, rác thải đã được dọn sạch sẽ

Đối với khu vực kênh Rạch Bà, TP Vũng Tàu, thời gian gần đây rác thải xung quanh cầu Rạch Bà đã được địa phương huy động người dọn dẹp sạch sẽ. UBND phường Rạch Dừa cũng đã cắm biển "cấm đổ rác" và lắp camera theo dõi, phát hiện để xử lý nghiêm tình trạng vứt rác ra khu vực cầu.

TP Vũng Tàu cũng đang lên kế hoạch tổ chức nạo vét và thu gom rác trôi nổi trên kênh thoát nước, đồng thời có kế hoạch để khơi thông dòng kênh này.

Trước đó, Báo Người Lao Động có loạt bài "Đầu độc sông, suối". Trong đó, chỉ ra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có một số khu vực như suối Giao Kèo (thị xã Phú Mỹ), cầu Rạch Bà (TP Vũng Tàu), sông Dinh (TP Bà Rịa) liên tục xuất hiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước trên địa bàn.