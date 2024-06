"Fire" bùng cháy cùng Euro 2024

Theo chia sẻ của ban tổ chức, ca khúc "Fire" sẽ được trình diễn bởi nhóm nhạc điện tử Meduza (đến từ Ý), nhóm OneRepublic (Mỹ) và ca sĩ Leony (Đức) tại lễ bế mạc Euro 2024 vào ngày 14-7.



"Fire" là sự kết hợp phong cách nhạc house sôi động đặc trưng của nhóm nhạc điện tử đến từ Ý - Meduza, giai điệu hấp dẫn của ban nhạc Mỹ từng được đề cử Grammy OneRepublic và phong cách nhạc pop của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Đức Leony.

"Bóng đá và âm nhạc đều mang tới sức mạnh đoàn kết mọi người. Tại UEFA Euro 2024, chúng tôi muốn tôn vinh sự đa dạng của châu Âu và củng cố cảm giác gắn kết với nhau. Thể thao hay và âm nhạc đẹp đẽ sẽ đưa chúng ta cùng sống vì bóng đá, sống vì những khoảnh khắc tuyệt vời của Euro 2024" - Philipp Lahm, Giám đốc giải đấu UEFA Euro 2024, cho biết.

Ca sĩ Leony. (Ảnh: REUTERS)

Từ mùa giải Euro 1992, Euro bắt đầu có ca khúc chủ đề. Theo đó, Euro 1992, Towe & Peter Jöback mang đến ca khúc "More than a game"; Euro 1996, Simply Red mang đến "We're in this together"; Euro 2000, E Type mang đến ca khúc "Campione 2000"; giọng ca Nelly Furtado mang đến ca khúc "Forca" cho mùa Euro 2004; Enrique Iglesias mang đến "Can you hear me" tại Euro 2008; Oceana mang đến ca khúc "Endless Summer" mùa Euro 2012; David Guetta cùng Zara Larsson mang đến "This One's for you" tại Euro 2016; Martin Garrix ft Bono và The Edge mang đến ca khúc "We are the people" ở Euro 2020. Và nay, Euro 2024 là ca khúc "Fire" với Meduza, OneRepublic và Leony.

Chưa biết "Fire" có lập nên kỳ tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay không nhưng tất cả các ca khúc chủ đề của Euro đều là những bản hit tỉ view, được khán giả khắp thế giới đón nhận.

Những ngày này, ca sĩ Leony cũng được khán giả quan tâm. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng âm nhạc, cái tên Leony trở thành từ khóa được tìm kiếm. Leony tên thật là Leonie Burger, sinh năm 1997 tại Đức. Cô được biết đến là một ca sĩ và nhạc sĩ nhạc pop vô cùng tài năng và nổi tiếng.

Leony bắt đầu sự nghiệp vào năm 2017 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả. Hiện nay, Leony đang thử sức với vai trò giám khảo và HLV trong các chương trình âm nhạc lớn tại Đức và châu Âu.