Trong thông báo mới nhất gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) cho biết HĐQT tập đoàn này vừa thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 11-11-2025 tại toà nhà FLC Landmark ở Hà Nội. Trước đó, cuộc họp lần một vào tháng 8-2025 đã bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.



Nội dung chính của đại hội ngày 11-11 tới là thông qua việc miễn nhiệm các nhân sự đã từ chức và bầu bổ sung thành viên mới cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, đại hội sẽ thảo luận về báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 2026 và các chủ trương xử lý các khó khăn, tồn đọng của tập đoàn.

Trước thềm cuộc họp, FLC đã công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc.

Hai lãnh đạo này đề nghị công ty triệu tập đại hội cổ đông để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.

Trước đó, vào tháng 12-2024, Chủ tịch HĐQT Lê Bá Nguyên (anh vợ của cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết) cũng đã có đơn xin rút lui.

Các quyết định từ nhiệm liên tiếp khiến HĐQT của FLC hiện chỉ còn 2 trên 5 thành viên.

Về tình hình kinh doanh, gần đây, FLC bắt đầu khởi động lại một số dự án bất động sản quy mô lớn và tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm làm đại diện.

Trên thị trường, cổ phiếu FLC vẫn đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) duy trì ở diện hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM do doanh nghiệp liên tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm.