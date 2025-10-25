HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

FLC triệu tập đại hội bất thường sau khi tiếp quản Bamboo Airways

T.Nguyễn

(NLĐO) - Các động thái này diễn ra trong bối cảnh FLC đang nỗ lực tái cơ cấu toàn diện sau thời gian dài khủng hoảng

Trong thông báo mới nhất gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, công ty CP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) cho biết HĐQT tập đoàn này vừa thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 11-11-2025 tại toà nhà FLC Landmark ở Hà Nội. Trước đó, cuộc họp lần một vào tháng 8-2025 đã bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

Nội dung chính của đại hội ngày 11-11 tới là thông qua việc miễn nhiệm các nhân sự đã từ chức và bầu bổ sung thành viên mới cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, đại hội sẽ thảo luận về báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 2026 và các chủ trương xử lý các khó khăn, tồn đọng của tập đoàn.

FLC triệu tập đại hội bất thường sau khi tiếp quản Bamboo Airways - Ảnh 1.

FLC có kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 11-11-2025 tại toà nhà FLC Landmark ở Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN

Trước thềm cuộc họp, FLC đã công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty với lý do không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc. 

Hai lãnh đạo này đề nghị công ty triệu tập đại hội cổ đông để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.

Trước đó, vào tháng 12-2024, Chủ tịch HĐQT Lê Bá Nguyên (anh vợ của cựu Chủ tịch HĐQT FLC Trịnh Văn Quyết) cũng đã có đơn xin rút lui.

Các quyết định từ nhiệm liên tiếp khiến HĐQT của FLC hiện chỉ còn 2 trên 5 thành viên.

Về tình hình kinh doanh, gần đây, FLC bắt đầu khởi động lại một số dự án bất động sản quy mô lớn và tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm làm đại diện.

Trên thị trường, cổ phiếu FLC vẫn đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) duy trì ở diện hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM do doanh nghiệp liên tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nhiều năm.

Tin liên quan

Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways

Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways

(NLĐO)- Bamboo Airways tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, công bố chuyển giao nhà đầu tư. Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways

Chứng khoán trước giờ giao dịch 13-11: Xuất hiện diễn biến mới tại tập đoàn FLC

(NLĐO) - Lãnh đạo FLC cho biết có quỹ đầu tư Mỹ muốn mua 20% cổ phần FLC.

FLC yêu cầu Quảng Ngãi hoàn trả hơn 80,5 tỉ đồng, đó là tiền gì?

(NLĐO)- Số tiền này Tập đoàn FLC cho là chi phí đã bỏ ra thực hiện đầu tư các dự án ở Quảng Ngãi.

Tập đoàn FLC trịnh văn quyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo