Thời sự

FOUR PAWS: Nạn trộm cắp chó mèo được báo cáo nhiều nhất ở Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Trang công cụ trực tuyến của Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS được mở rộng phạm vi toàn quốc để tăng hiệu quả hoạt động.

Sau giai đoạn thí điểm từ cuối năm 2022, FOUR PAWS đã tiến hành nâng cấp trang công cụ, giúp công dân Việt Nam và du khách quốc tế có thể báo cáo bất kỳ sự việc nào liên quan đến hoạt động buôn bán thịt chó, mèo mà họ chứng kiến, bao gồm các nhà hàng, chợ thịt chó, mèo, các hành vi trộm cắp vật nuôi...

FOUR PAWS: Bảo vệ chó mèo và ngăn chặn Nạn trộm cắp ở Việt Nam - Ảnh 1.

Mèo bị bán làm thú cưng hoặc giết thịt tại "lò mổ" trên phố Hữu Hưng, Hà Nội ngày 23-9. Ảnh: Hồng Nhung

Những báo cáo này sẽ được gửi ẩn danh và bảo mật để thúc đẩy việc thực thi pháp luật hiện hành, cũng như hỗ trợ định hình những thay đổi về chính sách, nhằm cải thiện phúc lợi của hàng triệu cá thể chó, mèo ở Việt Nam.

Kể từ khi thí điểm tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, trang công cụ báo cáo của FOUR PAWS đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân. Từ tháng 11-2022 đến tháng 12-2024, trang này đã nhận được 597 báo cáo (gồm 1.549 vụ việc) liên quan đến các hoạt động buôn bán thịt chó, mèo. Phần lớn trong đó là báo cáo về các vụ trộm cắp thú cưng và chó, mèo lang thang (364 vụ). Tổng cộng ước tính có 6.081 cá thể chó và 3.695 cá thể mèo bị ảnh hưởng.

FOUR PAWS: Bảo vệ chó mèo và ngăn chặn Nạn trộm cắp ở Việt Nam - Ảnh 2.

Phần lớn thông tin FOUR PAWS nhận được là báo cáo về các vụ trộm cắp thú cưng và chó, mèo

Bà Rebecca Dharmpaul, chuyên viên về vấn đề Buôn bán thịt chó và mèo của FOUR PAWS, cho biết với bản cập nhật không giới hạn khu vực gửi báo cáo, FOUR PAWS mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn về các hành vi bạo lực với động vật ở khắp các tỉnh thành, qua đó có thể có cái nhìn tổng quan và toàn diện hơn về hoạt động buôn bán thịt chó và mèo.

Trong các báo cáo được gửi đến FOUR PAWS trong thời gian qua, khoảng ¼ vụ việc được mô tả liên quan đến hành vi trộm cắp thú cưng, 22% các trường hợp báo cáo về các nhà hàng buôn bán thịt chó, mèo, và 13% (206 sự cố) mô tả việc sử dụng bả độc để bẫy vật nuôi.

FOUR PAWS: Bảo vệ chó mèo và ngăn chặn Nạn trộm cắp ở Việt Nam - Ảnh 3.

Rất nhiều con mèo bị giết thịt mỗi ngày tại "lò mổ" trên phố Hữu Hưng, Hà Nội

"Thông qua trang công cụ báo cáo, chúng tôi không chỉ muốn góp phần bảo vệ mạng sống của hàng triệu cá thể chó, mèo tại Việt Nam, mà hơn thế là bảo vệ người dân địa phương và du khách, bao gồm trẻ em, trước những tác động tiêu cực đến cảm xúc và tâm lý mà hoạt động buôn bán này gây ra"- bà Phan Thanh Dung, Điều phối viên các vấn đề về Phúc lợi động vật (Chó/mèo) của FOUR PAWS tại Việt Nam, cho biết.

Mỗi năm, hơn sáu triệu cá thể chó và mèo bị giết mổ ở Việt Nam. Một cuộc khảo sát của FOUR PAWS được tiến hành vào đầu năm 2021 cho thấy phần lớn người dân Việt Nam (91%) muốn chính phủ hành động chống lại việc buôn bán thịt chó và mèo, 88% cho biết họ ủng hộ lệnh cấm hoạt động buôn bán này.

Đặc biệt, 95% người tham gia trả lời nói rằng tiêu thụ thịt chó và mèo không phải là một phần của văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Nghề lạ: “Tái sinh” thú cưng từ tiêu bản xương

Nghề lạ: “Tái sinh” thú cưng từ tiêu bản xương

(NLĐO) – Những thú cưng qua đời thay vì mang chôn cất hoặc thiêu thì giờ đây, vật nuôi ấy được “sống” lần nữa bằng những tiêu bản xương của chính con vật ấy. Đó là cách mà người phục chế và người nuôi thú cưng lưu giữ ký ức bằng tiêu bản xương động vật.

thú cưng chó mèo FOUR PAWS
