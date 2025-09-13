HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

Quốc An

(NLĐO) - Vietnam Cup 20 25 là giải thứ 5 sau 4 giải Open thuộc hệ thống giải pickleball PPA Tour Asia, sẽ khởi tranh tại Đà Nẵng từ ngày 30-9 đến 4-10.

PPA Tour Asia hiện do UPA Asia điều hành, đã khởi động từ đầu tháng 7 năm nay, trải qua 4 chặng ở cấp độ Open ở Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản) và TP HCM (Việt Nam).

Vietnam Cup 2025 là giải đầu tiên của hệ thống PPA Tour Asia ở cấp độ cúp sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn & Làng Thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng) từ ngày 30-9 đến 4-10. Giải đấu do Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) và FPT Play phối hợp cùng UPA Asia (UPA - Cơ quan quản lý Pickleball toàn cầu) tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 150.000 USD.

Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 120 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, 1.000 VĐV phong trào trong và ngoài nước thi đấu các nội dung đơn và đôi. 

Ban tổ chức cho biết đến thời điểm hiện tại đã có nhiều ngôi sao lớn của làng vợt quốc tế đăng ký tham dự như Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong…

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 - Ảnh 1.

Điểm số từ các giải đấu hệ thống PPA Tour Asia 2025 sẽ được tính vào một bảng xếp hạng riêng - nơi các VĐV cạnh tranh cho danh hiệu số 1 châu lục. Theo UPA Asia - đơn vị tổ chức giải, cấu trúc giải này mang đến cơ hội tham dự tối đa cho các tay vơttj, thông qua đó khuếch trương sức ảnh hưởng của bộ môn tại các quốc gia khu vực.

Chia sẻ về giải đấu này, Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia cho biết: "Chúng tôi rất hào hứng khi mang PPA Tour Asia Cup đầu tiên đến Việt Nam. Việc thu hút những VĐV pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến các gương mặt xuất sắc nhất thi đấu trực tiếp, đồng thời góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á".

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 - Ảnh 2.

Ben Johns, vận động viên số 1 thế giới trong làng pickleball. (Ảnh: NVCC)

Vietnam Cup 2025 cũng là giải đấu thứ 4 thuộc hệ thống PPA Tour Asia được trình chiếu độc quyền trên FPT Play. Đón đầu hiện tượng pickleball đang trở thành xu hướng toàn cầu, FPT Play một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong việc đầu tư dài hạn vào nội dung thể thao. 

Trước đó, đơn vị đã gây sốt làng vợt pickleball trong nước khi phát sóng các chặng Hồng Kông Open (21 đến 24-8), Sansan Fukuoka Open (26 đến 31-8) và Vietnam Open (4 đến 7-9) với chất lượng hình ảnh sắc nét và bình luận chuyên môn.

Khi được phát sóng rộng rãi, FPT Play kỳ vọng sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng, kết nối cộng đồng chơi pickleball Việt Nam với thế giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch, thương mại, và thể thao giữa các nhãn hiệu thể thao trong nước với các đơn vị quốc tế.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 trên Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website https://fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play.

PPA Tour gồm có 5 cấp độ:

Worlds - nhà vô địch được cộng 3.000 điểm

Slam - nhà vô địch nhận 2.000 điểm

Cup - 1.500 điểm

Open - 1.000 điểm

Ngoài 5 cấp độ trên, PPA Finals là giải đấu đỉnh cao khép lại một mùa giải của PPA.



Tin liên quan

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour, Trịnh Linh Giang lỡ hẹn

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour, Trịnh Linh Giang lỡ hẹn

(NLĐO) - Hai trận bán kết đơn nam Pro trong chặng cuối của PPA Tour đã diễn ra và xác định hai gương mặt tranh chức vô địch là Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam

(NLĐO) - Hai cặp đấu bán kết đơn nam PPA Việt Nam được xác định là màn nội đấu của Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh.

PPA Tour Asia đưa giải pickleball đẳng cấp về Việt Nam vì Trịnh Linh Giang

(NLĐO) - Sau chức vô địch đơn nam ở giải pickleball mở màn PPA Tour Asia của Trịnh Linh Giang, PPA đã công bố Vietnam Open sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 9.

