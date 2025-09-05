HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Hai cặp đấu bán kết đơn nam PPA Việt Nam được xác định là màn nội đấu của Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh.

Khép lại 4 trận tứ kết đơn nam Pro của PPA Vietnam Open 2025 - chặng cuối của PPA Tour Asia, 2 cặp bán kết được xác định là màn nội đấu của chủ nhà Việt Nam trong sáng 5-9, tại TP HCM.

Ở vòng tứ kết, hai tay vợt Phúc Huỳnh và Trịnh Linh Giang đều không gặp nhiều khó khăn để giành quyền đi tiếp.

Cụ thể, nhà vô địch PPA Malaysia Open 2025, Trịnh Linh Giang, vượt qua tay vợt Nhật Bản Kenta Miyoshi với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6). Trong khi đó, Phúc Huỳnh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lần thứ hai đánh bại nhà vô địch PPA Hồng Kông (Trung Quốc) Jack Wong, lần này với tỷ số 2-0 (11-2, 11-5).

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam- Ảnh 1.

Hai trận tứ kết còn lại diễn ra đầy kịch tính khi Vinh Hiển lội ngược dòng trước tay vợt Ấn Độ Aditya Ruhela trong ba set căng thẳng, giành chiến thắng 2-1 (10-12, 9-11, 3-11).

Ở cặp đấu nội bộ Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Đắc Tiến mang đến màn so tài nghẹt thở. Sau ba set giằng co quyết liệt, bản lĩnh của Hoàng Nam đã lên tiếng đúng lúc, giúp anh thắng chung cuộc 2-1 (12-10, 2-11, 11-3) và ghi tên vào bán kết.

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam- Ảnh 3.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết lần lượt được xác định là màn đấu của Trịnh Linh Giang và Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam duy nhất ở đơn nữ Pro là Sophia Tran đã phải dừng bước ở tứ kết. Vào chiều nay, các trận đấu ở nội dung hỗn hợp nam nữ sẽ diễn ra vòng 1/8, Linh Giang sẽ đánh cặp với Ken Tâm, Sophia Phương Anh bắt cặp với tay vợt Ấn Độ Aryaan Bhatia trong khi Lê Xuân Đức - Yufei Long.

Trịnh Linh Giang về nhì sau màn lội ngược dòng bất thành tại Hồng Kông

Trịnh Linh Giang về nhì sau màn lội ngược dòng bất thành tại Hồng Kông

(NLĐO) - Thua 1-2 trước chủ nhà, Trịnh Linh Giang không thể bảo vệ ngôi vương ở PPA Tour Asia - Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng vẫn giữ vị trí số 1 PPA Tour Asia.

Trịnh Linh Giang hạ Lý Hoàng Nam, vào chung kết Pickleball Hồng Kông Open 2025

(NLĐO) - Thắng 2-0 Lý Hoàng Nam ở bán kết đơn nam Pro, Trịnh Linh Giang vào chung kết và tái đấu Jack Wong.

PPA Tour Asia đưa giải pickleball đẳng cấp về Việt Nam vì Trịnh Linh Giang

(NLĐO) - Sau chức vô địch đơn nam ở giải pickleball mở màn PPA Tour Asia của Trịnh Linh Giang, PPA đã công bố Vietnam Open sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 9.

