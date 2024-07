Freeship tiếp tục là “vũ khí” được Shopee đẩy mạnh

Freeship - Chiến lược kiên định của Shopee

Thống kê trung bình hằng tháng của Shopee cho thấy, số lượng voucher freeship mà sàn tung ra trong nửa đầu năm 2024 tiếp tục tăng mạnh so với năm ngoái. Đây là yếu tố góp phần thu hút hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng và kéo lượng người dùng hoạt động hằng tháng trên nền tảng tăng nhanh.

Đại diện Shopee chia sẻ: "Miễn phí vận chuyển là một trong những chiến lược của chúng tôi ngay từ ngày đầu thành lập. Để tiếp tục thu hút khách hàng, chúng tôi phải liên tục mang tới cho họ nhiều giá trị thặng dư hơn trong hành trình mua sắm. Nếu không, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm các địa chỉ shopping mới. Shopee hạn chế tối đa vòng lặp này bằng cách đáp ứng chính xác những gì mà người mua mong muốn, và miễn phí vận chuyển là một trong số đó".

Không dừng lại ở khía cạnh gia tăng số lượng voucher, từ ngày 1-7-2024, Shopee còn tiếp tục đẩy cao giá trị voucher freeship qua chương trình "Phí ship 0 đồng", tung mã miễn phí vận chuyển giảm đến 500.000 đồng mỗi ngày và cơ hội săn thêm voucher giảm đến 100.000 đồng thứ hai hằng tuần, áp dụng cho các sản phẩm có nhãn "Freeship Xtra". Đây cũng là sàn hiếm hoi áp dụng miễn phí vận chuyển hỏa tốc cho đơn hàng từ 100.000 đồng để gia tăng tỉ lệ các đơn hàng giao nội thành trong ngày.

Hàng loạt fanpage nổi danh chia sẻ thông tin về chương trình miễn phí vận chuyển giá trị "khủng" của Shopee trong tháng 7

Song song đó, Shopee vẫn tiếp tục tung mã freeship cho người dùng thông qua các chương trình ưu đãi hằng tháng như sale số đôi, sale giữa tháng, sale lương về… Sàn cũng thông qua các tính năng nổi trội như Shopee Live, Shopee Video, các trò chơi tương tác như Vòng quay Freeship, Nông trại Shopee, chương trình "Thứ 4 Freeship" và thậm chí dành riêng một hạng mục "Freeship Xtra - Miễn phí vận chuyển" ngay trên trang chủ ứng dụng để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng ưu đãi.



Người dùng Shopee có thể tìm thấy rất nhiều mã Freeship xuyên suốt hành trình mua sắm và giải trí trên ứng dụng

Đáng chú ý, để thúc đẩy kế hoạch này một cách sâu rộng, sàn tích cực nâng cấp các chính sách liên quan đến vận hành, biểu phí và phối kết hợp với các thương hiệu, nhà bán hàng để mang đến cho người dùng những ưu đãi tốt nhất, trong khi vẫn đảm bảo vẹn toàn bài toán lợi nhuận cho các bên.



Đặc biệt, Shopee cũng hợp tác chặt chẽ với các đối tác vận chuyển uy tín rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển hàng hóa từ người bán đến tay người tiêu dùng. Các chính sách hỗ trợ người dùng như Đồng kiểm sản phẩm, Trả hàng hoàn tiền và Giao hàng đảm bảo cũng được sàn điều chỉnh liên tục để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đầu tư mạnh cho freeship tiếp tục là mục tiêu của "anh lớn" TMĐT

Báo cáo Vietnam Digital 2024 do We Are Social công bố hồi tháng 2 năm nay phần nào lý giải cho chiến lược này của Shopee. Trong đó tiết lộ xu hướng thú vị về hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt: họ thích miễn phí vận chuyển (44,7%) hơn là voucher giảm giá (33,4%). Ngạc nhiên hơn là thực tế này không hề thay đổi so với các năm trước đó, dựa trên những báo cáo do chính We Are Social thực hiện.

Từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, thông điệp "miễn phí vận chuyển" luôn được Shopee chọn làm mũi nhọn thu hút khách hàng và không hề vắng bóng trong bất cứ chiến dịch khuyến mãi nào của sàn suốt 8 năm qua

Shopee nằm trong top 10 ứng dụng có lượng người dùng hoạt động hằng tháng cao nhất theo báo cáo We Are Social. Freeship được xem là một trong các yếu tố đóng góp vào kết quả này.

"Lúc nào chốt đơn mà không có mã freeship là bớt hẳn một nửa sự hào hứng ban đầu, ngay cả khi có mã giảm giá. Vậy nên bạn bè em hay đùa với nhau là có tất cả nhưng thiếu freeship", Thanh Ngân (29 tuổi) thú nhận. Lý do này cũng thúc đẩy 9X gắn bó với Shopee suốt 4 năm nay vì theo Ngân "sàn rất hào phóng trong khoản freeship".



Freeship là một trong những chủ đề được người mua quan tâm, bàn luận nhiều nhất trong các hội nhóm mê mua sắm trên Shopee

Theo đánh giá của We Are Social, mặc dù mức giá là như nhau, nhưng với một nhà bán áp dụng ưu đãi trên sản phẩm và nhà bán áp dụng hình thức freeship, thì nhiều người dùng có xu hướng lựa chọn hình thức freeship hơn.



Ưu đãi này tạo cảm giác sản phẩm có giá trị cao hơn và giúp khách hàng tiết kiệm chi phí cuối cùng mà không cần phải áp dụng mã giảm giá. Freeship cũng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức. Thay vì phải tìm kiếm và áp dụng mã giảm giá, họ chỉ cần chọn sản phẩm và hoàn thành thanh toán. Đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị thấp, miễn phí vận chuyển càng trở nên thu hút hơn vì giúp giảm bớt chi phí cuối cùng ngay cả khi chưa áp dụng mã giảm giá.