Futsal Việt Nam ra quân với chiến thắng 9-1

Ở trận ra quân vòng loại futsal châu Á 2026 diễn ra chiều 20-9, tuyển futsal Việt Nam dễ dàng áp đảo Hồng Kông (Trung Quốc) tại bảng E.

Phút 6, từ pha phối hợp nhanh ở quả đá biên, Châu Đoàn Phát băng lên dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Chỉ ít giây sau, Nguyễn Thịnh Phát nhân đôi cách biệt trong tình huống gây sức ép khiến thủ môn Hồng Kông (Trung Quốc) lúng túng, để bóng bật ra trước khung thành trống.

Đến phút 10, Nhan Gia Hưng leo biên từ cánh trái rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Trong khi đó, đối thủ Hồng Kông (Trung Quốc) cũng nỗ lực thi đấu và tạo nhiều nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Tú đã xuất sắc hóa giải.

Trước khi khép lại hiệp 1, Đa Hải và Đức Hòa lần lượt lập công, đưa tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 5-0.

Đức Hòa nâng tỷ số lên 5-0 trước khi bước vào giờ nghỉ

Ngay đầu hiệp 2, tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số khi hàng thủ Việt Nam mất tập trung, để lộ khoảng trống chỉ sau 30 giây bóng lăn. Tuy nhiên, tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng tái lập cách biệt 5 bàn từ một pha đá biên, Từ Minh Quang là người dứt điểm chính xác ở phút 21.

Phút 32, cầu thủ Hồng Kông (Trung Quốc) nhận thẻ đỏ vì kéo áo và có hành vi chơi xấu với Ngọc Ánh. Một phút sau, từ một pha phối hợp bài bản ở quả phạt góc, Minh Quang hoàn tất cú đúp.

Khoảng thời gian còn lại, Mạnh Dũng nâng tỉ số lên 8-1 và Minh Quang lập hat-trick ấn định tỉ số 9-1. Bên cạnh đó, HLV Diego Giustozzi cũng trao cơ hội cho thủ môn trẻ Lưu Thanh Bảo, đưa anh từ băng ghế dự bị vào sân thi đấu, cọ xát khi tỉ số có cách biệt lớn.

Chiến thắng này giúp tuyển futsal Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng E. Vào lúc 18 giờ 30, cặp đấu còn lại của bảng giữa Lebanon và chủ nhà Trung Quốc sẽ diễn ra.



