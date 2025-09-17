Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

Ngày 17-9, tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP HCM), vòng bán kết Giải futsal U20 quốc gia 2025 đã diễn ra sôi động, 2 đội bóng vào chung kết cũng được xác định là Thái Sơn Nam TP HCM với Thái Sơn Bắc.

Cụ thể, trận bán kết 1, U20 Thái Sơn Bắc tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi dẫn 3-1 trước U20 Sài Gòn Titans. Thủ môn Sài Gòn Titans kịp cản phá quả phạt 10 m cuối hiệp 1, níu giữ hy vọng cho đội nhà.

Sang hiệp 2, U20 Sài Gòn Titans rút ngắn 2-3 rồi bám đuổi 3-4. Ba phút cuối, họ chơi power-play nhưng sai lầm phút 39 giúp U20 Thái Sơn Bắc phản công ghi bàn từ sân nhà, ấn định chiến thắng 5-3 và giành vé chung kết.

Ở bán kết 2, U20 Thái Sơn Nam TP HCM sớm dẫn 4-0 trước U20 Tân Hiệp Hưng TP HCM.

Đến phút 12, Trần Thanh Phong phạm lỗi khi ngăn bàn thắng cận cầu môn, và phải nhận thẻ đỏ. U20 Tân Hiệp Hưng TP HCM thành công rút ngắn 1-4 trên chấm phạt đền 6 m.

Hiệp đấu còn lại, dù nỗ lực U20 Tân Hiệp Hưng TP HCM vẫn bị dẫn 2-5. Chiến thuật power-play của họ bị phản tác dụng khi Thái Sơn Nam nâng tỉ số 6-2 trước khi khép lại trận đấu 7-2.

Chung kết Giải futsal U20 quốc gia 2025 sẽ là cuộc so tài nhiều duyên nợ giữa U20 Thái Sơn Bắc và U20 Thái Sơn Nam TP HCM. Trận tranh hạng ba diễn ra giữa Sài Gòn Titans và Tân Hiệp Hưng TP HCM.

Cả 2 trận đấu sẽ cùng diễn ra vào chiều 19-9.

