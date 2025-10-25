Gã đầu trọc cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm trọng thương đại úy công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Gã đầu trọc cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm trọng thương đại úy công an

Như Quỳnh

(NLĐO) - Gã đàn ông cầm dao khống chế cháu nhỏ, sau đó lao vào tấn công khiến một đại úy công an bị thương.

Ngày 25-10, Công an Lạng Sơn thông tin Công an xã Chi Lăng tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Hùng (SN 1978, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Người đàn ông cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm Đại úy công an bị thương - Ảnh 1.

Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 22-10, tại khu vực sân ga Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn Thanh Hùng có biểu hiện loạn thần, bế một cháu bé, tay cầm dao dí vào cổ bé.

Nhận tin báo, Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành và dùng dao đâm đại úy Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, tước dao, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đại úy Linh Văn Hưng được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn,  đã đến thăm, động viên đại úy Hưng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ tính mạng người dân; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Tin liên quan

Hung hãn cầm xiên thịt đuổi hàng xóm, đâm công an

Hung hãn cầm xiên thịt đuổi hàng xóm, đâm công an

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong đám cưới, Lê Văn Hai dùng xiên thịt bằng kim loại đuổi theo người hàng xóm, sau đó đâm bị thương một trung úy công an đến can ngăn.

Đã làm liều rồi còn táo tợn đâm công an

(NLĐ0) - Bị chủ xe cùng một cán bộ công an phát giác hành vi trộm xe máy rồi truy đuổi, nam thanh niên táo tợn cầm dao đâm trọng thương cán bộ công an

Bắt khẩn cấp kẻ chém đứt lìa ngón tay thanh tra giao thông, đâm công an

(NLĐO) - Sau khi chém thanh tra giao thông, Hùng cầm dao, có cử chỉ, lời nói khiêu khích chống trả quyết liệt bằng cách đâm lực lượng công an.

chống người thi hành công vụ xử lý nghiêm thi hành công vụ công an xã đi cấp cứu tỉnh lạng sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo