Thể thao

"Gã khổng lồ" truyền hình thể thao K+ dừng hoạt động: Cái kết được báo trước?

Đào Tùng - Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Từ vị thế hàng đầu trong ngành truyền hình thể thao trả phí tại Việt Nam, K+ hoạt động không hiệu quả và rút lui khỏi thị trường sau 16 năm.

Mới đây, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã xác nhận đối tác VSTV sẽ dừng cung cấp gói kênh K+ trên hạ tầng của mình kể từ ngày 1-1-2026. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt.

Truyền hình K+ xuất hiện

Ra mắt vào năm 2009, K+ tạo nên tiếng vang lớn khi là đơn vị tiên phong tái định vị thị trường truyền hình trả tiền tại nước ta. Với "đặc sản" là các trận đấu đỉnh cao ở những giải đấu hàng đầu châu Âu, K+ được đánh giá là nền tảng truyền thông số một tại Việt Nam về lĩnh vực thể thao.

Sự sụp đổ của "gã khổng lồ" truyền hình thể thao K+ - Ảnh 1.

SCTV thông báo về việc dừng cung cấp gói 5 kênh K+ kể từ 1-1-2026 - Ảnh: SCTV

Ở thời hoàng kim, với việc độc quyền phát sóng hệ sinh thái thể thao đa dạng, từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu, Champions League, UFC cho đến đua xe Thể thức 1, quần vợt Úc mở rộng, LIV Golf..., nền tảng này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng. 

Ngoài ra, khi xu thế cạnh tranh về giá để thu hút khách hàng mới gần như bão hòa, K+ tập trung vào chất lượng nội dung với hàng loạt chương trình cung cấp những thông tin và phân tích chuyên sâu về thể thao như My Picks, Speed+, Tennis+…

Thế nhưng, thành công bước đầu của K+ trong việc thay đổi thói quen thưởng thức thể thao miễn phí của khán giả không thể giúp nền tảng này trụ vững.

Trên thực tế, thông tin K+ đóng cửa tại thị trường Việt Nam đã xuất hiện từ tháng 7 vừa qua. Theo đó, trong một bài phỏng vấn trên trang tin chuyên ngành quốc tế decodeTV, Giám đốc điều hành tập đoàn Canal+, ông Maxime Saada, cổ đông lớn đến từ Pháp trong liên doanh K+, đã thẳng thắn chia sẻ về tình hình kinh doanh tại Việt Nam của đơn vị này: "Chúng tôi đang ở giai đoạn mà khoản lỗ tại Việt Nam đã đủ lớn và không tìm thấy giải pháp khả thi". 

Ông cho biết thêm rằng "Canal+ có thể sẽ đưa ra một quyết định, hoặc là tái cấu trúc hoạt động một cách đáng kể, hoặc thậm chí là rút lui khỏi thị trường".

Sự sụp đổ của "gã khổng lồ" truyền hình thể thao K+ - Ảnh 2.

Ngoại hạng Anh từng là "đặc sản" của truyền hình K+

Trong báo cáo về kết quả kinh doanh nửa đầu năm của Canal+ trên toàn cầu, thị trường châu Âu cho thấy mức tăng trưởng "năng động hơn dự kiến", ngược lại thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) lại ghi nhận kết quả "tiêu cực". Điều này cho thấy, tập đoàn mẹ sẵn sàng từ bỏ những bộ phận hoạt động kém hiệu quả để tập trung vào các thị trường mang lại lợi nhuận cao hơn.

Vị thế của "gã khổng lồ" K+, đặc biệt ở thị trưởng truyền hình thể thao Việt Nam, dần suy giảm do sự chậm chạp trong quá trình chuyển đổi số khi Internet và các nền tảng OTT phát triển mạnh mẽ. Các nền tảng như FPT Play, TV360, VieON, cùng với sự xuất hiện của Netflix đã mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho người dùng như chi phí linh hoạt, không cần lắp đặt phức tạp, xem được trên mọi thiết bị kể cả điện thoại di động... 

Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào doanh thu của K+.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của hàng loạt trang web lậu phát sóng bóng đá cũng đã hình thành thói quen tiêu thụ nội dung bất hợp pháp ở một bộ phận khán giả. 

Không thể phủ nhận, bản quyền Ngoại hạng Anh đã trở thành thương hiệu của K+ trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, việc chỉ dựa dẫm gần như hoàn toàn vào mảng nội dung này khiến K+ không thể đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác trong gia đình. Và khi web lậu xuất hiện, kể cả người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá cũng không còn mấy mặn mà với K+ vì đơn giản việc xem trên web lậu không phải mất tiền.

Sự sụp đổ của "gã khổng lồ" truyền hình thể thao K+ - Ảnh 3.

K+ ra đi vì nhiều lý do khách quan và chủ quan

Câu hỏi chung của hàng triệu khán giả lúc này là: Số phận của những giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh hay UEFA Champions League sẽ đi đâu về đâu, và ai đủ sức thay thế K+ để giải cơn khát bóng đá cuồng nhiệt của người Việt?

Khán giả nhẹ nhõm về Champions League, còn lo Giải Ngoại hạng Anh

Trước hết, với đấu trường danh giá UEFA Champions League, người hâm mộ có thể yên tâm bởi sự rút lui của K+ không ảnh hưởng đến việc phát sóng giải đấu này. Trong vài năm trở lại đây, bản quyền các giải đấu thuộc hệ thống UEFA (bao gồm Champions League, Europa League và Conference League) đã nằm trọn trong tay TV360. Đơn vị này sở hữu độc quyền phát sóng các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA đến hết năm 2027.

Do đó, sự "biến mất" của K+ không tạo ra bất kỳ xáo trộn nào đối với khán giả hâm mộ bóng đá đỉnh cao châu Âu. Mọi người vẫn có thể tiếp tục theo dõi trọn vẹn các trận đấu nảy lửa vào rạng sáng giữa tuần trên hệ sinh thái của TV360 mà không cần phải chuyển đổi nền tảng hay mua thêm thiết bị mới.

Sự sụp đổ của "gã khổng lồ" truyền hình thể thao K+ - Ảnh 4.

TV360 phát sóng độc quyền Champions League

Câu chuyện phức tạp và đáng quan tâm nhất nằm ở giải Ngoại hạng Anh, "món đặc sản" làm nên tên tuổi của K+ suốt 16 năm qua. Trên giấy tờ, liên doanh VSTV (đơn vị chủ quản K+) vẫn đang nắm giữ bản quyền phát sóng EPL tại Việt Nam đến hết mùa giải 2027-2028.

Tuy nhiên, khi đơn vị này ngừng hoạt động vào cuối năm 2025, việc chuyển nhượng lại gói bản quyền đắt giá này cho một đơn vị khác là điều bắt buộc để đảm bảo tính liên tục của giải đấu và đảm bảo cam kết với Ban tổ chức EPL tại Anh.

Theo một số nguồn tin, FPT Play đang nổi lên là ứng cử viên số 1 để tiếp quản di sản mà K+ để lại. Như vậy người dùng sẽ dùng hai nền tảng TV360 và FPT Play để xem Champions League và Ngoại hạng Anh.

