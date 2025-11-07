"Gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma túy, bị công an lật tẩy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma túy, bị công an lật tẩy

Anh Vũ

(NLĐO) - Do mâu thuẫn, Phan Hùng Quân đã lên kế hoạch "gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma tuý rồi báo công an đến bắt.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây ngày 7-11 đã phối hợp với Công an TP HCM hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân (32 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

"Gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma túy, bị công an lật tẩy - Ảnh 1.

Cơ quan công an hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.

Theo điều tra, ngày 16-10, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP HCM phát hiện trong taxi của ông Lê Ngọc Thông (57 tuổi) đậu trước một chung cư trên đường Điện Biên Phủ có chứa ma tuý.

Theo xác minh bước đầu của công an, ông Thông quen biết Phan Hùng Quân từ năm 2022. Do mâu thuẫn, Quân lên kế hoạch trả thù ông Thông. 

Cuối tháng 2-2025, Quân chạy taxi chở một phụ nữ đến khu vực quận 8. Sau đó, người này bỏ quên túi ni-long có nhiều viên nén màu xám. Biết đó là ma túy, Quân không trình báo công an, mà nảy sinh ý định bỏ ma túy vào ô tô của ông Thông rồi báo công an đến bắt.

Ngày 22-3, Quân gọi điện cho 2 người bạn là Tuyết và Thanh, hứa "bồi dưỡng" để họ "gài" ma túy vào xe ông Thông.

"Gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma túy, bị công an lật tẩy - Ảnh 2.

Quân, Tuyết, Thanh tại cơ quan công an.

Đến ngày 16-10, xác định vị trí xe ông Thông đậu, Quân gọi điện qua đường dây nóng, tố giác ông tàng trữ ma túy.

Qua điều tra phát hiện nhiều nghi vấn, cơ quan công an đã triệu tập Quân cùng Tuyết, Thanh đến trụ sở làm việc. Các đối tượng này sau đó đã thừa nhận các hành vi nêu trên.

Tin liên quan

Nữ sinh viên gặp tai nạn nghiêm trọng ngay ngã ba ở TP HCM

Nữ sinh viên gặp tai nạn nghiêm trọng ngay ngã ba ở TP HCM

(NLĐO) - Tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay ngã ba chùa Cao Đài khiến 2 người thương vong.

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus, phát hiện 18 "dân chơi" dương tính với ma tuý

(NLĐO)- Kiểm tra quán karaoke Venus (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện 18 đối tượng dương tính với ma túy

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai đối tượng cùng nửa tấn ma tuý đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang thẩm lậu qua biên giới.

tàng trữ trái phép ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo