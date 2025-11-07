"Gài" đồng nghiệp tàng trữ trái phép chất ma túy, bị công an lật tẩy

Công an phường Thạnh Mỹ Tây ngày 7-11 đã phối hợp với Công an TP HCM hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân (32 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Cơ quan công an hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can.

Theo điều tra, ngày 16-10, Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP HCM phát hiện trong taxi của ông Lê Ngọc Thông (57 tuổi) đậu trước một chung cư trên đường Điện Biên Phủ có chứa ma tuý.

Theo xác minh bước đầu của công an, ông Thông quen biết Phan Hùng Quân từ năm 2022. Do mâu thuẫn, Quân lên kế hoạch trả thù ông Thông.

Cuối tháng 2-2025, Quân chạy taxi chở một phụ nữ đến khu vực quận 8. Sau đó, người này bỏ quên túi ni-long có nhiều viên nén màu xám. Biết đó là ma túy, Quân không trình báo công an, mà nảy sinh ý định bỏ ma túy vào ô tô của ông Thông rồi báo công an đến bắt.

Ngày 22-3, Quân gọi điện cho 2 người bạn là Tuyết và Thanh, hứa "bồi dưỡng" để họ "gài" ma túy vào xe ông Thông.

Quân, Tuyết, Thanh tại cơ quan công an.



Đến ngày 16-10, xác định vị trí xe ông Thông đậu, Quân gọi điện qua đường dây nóng, tố giác ông tàng trữ ma túy.

Qua điều tra phát hiện nhiều nghi vấn, cơ quan công an đã triệu tập Quân cùng Tuyết, Thanh đến trụ sở làm việc. Các đối tượng này sau đó đã thừa nhận các hành vi nêu trên.