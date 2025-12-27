HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại

Yến Anh

(NLĐO)- Gala Hồn Việt 2025 trên sóng VTV1 đưa âm nhạc dân tộc trở về đúng "môi trường sống" của mình, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được xóa nhòa.

Tổ chức tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám), không gian di sản mang tính biểu tượng, Gala "Hồn Việt" 2025 mở ra một sân khấu nơi âm nhạc dân tộc trở về đúng "môi trường sống" của mình: gần khán giả, gần đời sống. Tại đây, khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được xóa nhòa, để những giai điệu quen mà lạ vang lên trong một bối cảnh mới, nhưng vẫn giữ nguyên chiều sâu văn hóa.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 1.

NSND Thúy Hường trong Gala "Hồn Việt"

Các tiết mục như "Mục hạ vô nhân", "Này chị em ơi", "Bắc Kim Thang", Chầu văn Huế kết hợp âm nhạc điện tử… không chỉ đại diện cho sự đa dạng vùng miền, mà còn cho thấy nhiều hướng tiếp cận khác nhau với di sản: có tiết mục thiên về phản ánh xã hội, có tiết mục mang tinh thần giáo dục, có tiết mục đi sâu vào không gian tín ngưỡng. Điểm chung là tất cả đều được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, với sự tham gia của các nhà sản xuất, biên đạo, nghệ sĩ biểu diễn thuộc nhiều thế hệ.

Quy tụ NSND Thúy Hường, NSND Diệu Hương, NSƯT Diệu Thảo cùng các nghệ sĩ trẻ như Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Nguyễn Quang Long, Hải Đăng, rapper Mezzo Phạm; nhạc sĩ Lưu Quang Minh cùng các nhóm nhạc nhí Sao tuổi thơ, dàn nhạc Maius Philharmonic và tập thể sáng tạo trong và ngoài VTV…, Gala "Hồn Việt" 2025 tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa tầng - nơi kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp song hành cùng tư duy sáng tạo mới.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 2.

NSƯT Diệu Thảo cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (phải) trình diễn trong một tiết mục

Trong suốt một năm qua, trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, "Hồn Việt" đã trở thành một không gian thử nghiệm đặc biệt cho âm nhạc dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại. Ở đó, những làn điệu truyền thống như Xẩm chợ, đồng dao, dân ca vùng miền như Quan họ Bắc Ninh, âm nhạc tín ngưỡng Chầu văn… không được trình diễn theo lối bảo tồn nguyên bản, mà được các nghệ sĩ trẻ tiếp cận, khai thác và sáng tạo bằng tư duy của thời đại hôm nay.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 3.

NSND Thúy Hường

Trong năm vừa qua, "Hồn Việt" ghi nhận nhiều cách làm mới đáng chú ý: Xẩm được đặt trong cấu trúc âm nhạc điện tử; Quan họ Bắc Ninh kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng ; Chầu văn, dân ca được đối thoại cùng âm thanh hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nghi lễ và cốt lõi văn hóa. Những thử nghiệm ấy cho thấy một thế hệ nghệ sĩ trẻ không đứng ngoài di sản, mà bước vào di sản với sự hiểu biết, tôn trọng và khát vọng làm mới.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 4.

MC Mạnh Khang đảm nhận vai trò MC của gala "Hồn Việt"

Gala "Hồn Việt" 2025 chính là điểm hội tụ của hành trình này. Chương trình không giới thiệu các tiết mục rời rạc, mà tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc nhất đã được trình diễn, thử nghiệm và khẳng định dấu ấn trong suốt một năm phát sóng "Hồn Việt" trên VTV. Mỗi tiết mục trong Gala là một lát cắt tiêu biểu cho quá trình sáng tạo liên tục, nghiêm túc và đầy trăn trở của nghệ sĩ khi làm việc với chất liệu truyền thống.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 5.

Các người đẹp, diễn viên tham gia chương trình

Với Gala "Hồn Việt" 2025, Ban Văn nghệ VTV không chỉ tổng kết một năm làm nghề, mà còn khẳng định một cách tiếp cận rõ ràng: âm nhạc dân tộc không đứng ngoài đời sống đương đại. Khi được đặt vào đúng không gian sáng tạo, được trao cơ hội thử nghiệm và đối thoại, di sản vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục chuyển động và tiếp tục chạm tới công chúng hôm nay.

Chương trình được phát sóng lúc 14 giờ trên sóng VTV1 ngày 28-12.

Gala "Hồn Việt" 2025: Khi di sản văn hoá bước vào nhịp sống đương đại - Ảnh 6.

Gala "Hồn Việt" tuyển chọn những tác phẩm đặc sắc nhất đã được trình diễn, thử nghiệm và khẳng định dấu ấn trong suốt một năm phát sóng của chương trình

 

