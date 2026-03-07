HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Galaxy Studio đẩy mạnh phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- Galaxy CineX - Hanoi Centre, một điểm đến văn hóa - giải trí mới của Thủ đô, vừa chính thức ra mắt khán giả Hà Nội.

Galaxy Studio vừa chính thức khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre, đánh dấu cột mốc quan trọng của Galaxy Studio trong chiến lược mở rộng thị trường ra phía Bắc, đồng thời thể hiện định hướng phát triển phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Việt Nam.

Galaxy Studio đẩy mạnh phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Galaxy CineX - Hanoi Centre

Với mô hình flagship, Galaxy Studio hướng tới kiến tạo một không gian điện ảnh đa trải nghiệm, nơi công nghệ, dịch vụ và cảm xúc được thiết kế đồng bộ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khán giả về chất lượng trải nghiệm tổng thể.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio, kỳ vọng Galaxy CineX - Hanoi Centre không chỉ là một cụm rạp chiếu phim, mà còn là một không gian - nơi điện ảnh, công nghệ và phong cách sống gặp nhau.

Galaxy Studio nỗ lực để mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm điện ảnh ngày càng tốt hơn, những công nghệ chiếu phim tiên tiến nhất thế giới và những không gian điện ảnh mới mẻ, cuốn hút.

Galaxy Studio đẩy mạnh phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc Galaxy Studio, kỳ vọng Galaxy CineX - Hanoi Centre là không gian nơi điện ảnh, công nghệ và phong cách sống gặp nhau

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết hợp tác chiến lược về công nghệ giữa Galaxy Studio và Dolby Laboratories đã chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên công nghệ Dolby Vision+ Atmos được giới thiệu tại Việt Nam.

Đây là bước tiến quan trọng trong định hướng nâng cấp chuẩn trải nghiệm điện ảnh của Galaxy Studio, khi hình ảnh và âm thanh được tối ưu đồng bộ để mang đến cảm giác sống động, chân thực và giàu cảm xúc hơn cho khán giả.

Theo kế hoạch, công nghệ Dolby Vision+ Atmos dự kiến sẽ được triển khai lần đầu tại dự án Galaxy CineX - AEON Thanh Khê (Đà Nẵng) vào tháng 7-2026, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm đột phá không chỉ tại thị trường Đà Nẵng mà còn góp phần thiết lập thêm một dấu mốc tiên phong về công nghệ cho thị trường rạp chiếu Việt Nam.

Galaxy Studio đẩy mạnh phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Hà Nội - Ảnh 3.

Galaxy CineX - Hanoi Centre tiên phong mang đến công nghệ trình chiếu IMAX with Laser tại thủ đô

Trong giai đoạn sắp tới, Galaxy Studio hướng đến mục tiêu mở rộng đưa Dolby Vision+ Atmos cùng nhiều công nghệ và mô hình trải nghiệm mới đến với khán giả trên khắp cả nước, nhất quán với định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.

Tọa lạc tại Trung tâm Thương mại Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Galaxy CineX - Hanoi Centre được định vị như một điểm đến văn hóa - giải trí mới của Thủ đô. Lấy cảm xúc và sự thoải mái của khán giả làm trọng tâm, cụm rạp được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm trước, trong và sau giờ chiếu. Không gian rạp được tổ chức thành nhiều khu vực chuyên biệt với dấu ấn riêng, bao gồm phòng chờ VIP riêng tư, khu ẩm thực và hệ thống phòng chiếu theo chủ đề, phù hợp nhu cầu đa dạng của từng nhóm khán giả.

Galaxy Studio đẩy mạnh phân khúc rạp chiếu cao cấp tại Hà Nội - Ảnh 4.

Galaxy CineX - Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới

Với lễ khai trương chính thức, Galaxy CineX - Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới thông qua việc đồng bộ trang bị các công nghệ và hệ thống trình chiếu hiện đại, hướng tới trải nghiệm điện ảnh toàn diện, tinh tế và tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực. Đây là nơi trải nghiệm, cảm xúc và yếu tố văn hóa được đặt song hành, góp phần nâng chuẩn văn hóa giải trí đô thị một cách tự nhiên và bền vững.

Galaxy CineX - Hanoi Centre là đơn vị đầu tiên giới thiệu công nghệ trình chiếu IMAX with Laser tới khán giả thủ đô. Công nghệ này mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao với màn hình tỷ lệ 1.43:1 hoặc 1.90:1, tốc độ khung hình lên đến 120fps và máy chiếu IMAX Laser 4K, cho hình ảnh sắc nét vượt trội, độ tương phản sâu và màu sắc sống động, mở rộng tối đa tầm nhìn và khiến cảm giác như khán giả đang "bước vào bên trong bộ phim".

Trải nghiệm còn được nâng tầm với âm thanh chính xác IMAX thế hệ mới và công nghệ âm thanh đa kênh, mang đến dải động lớn hơn, âm thanh được tinh chỉnh đồng đều trong toàn bộ không gian rạp, tối đa hóa cảm giác nhập vai cả về hình ảnh lẫn âm thanh.

