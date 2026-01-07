HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Running Man Việt Nam mùa 3" ra rạp chiếu phim

Thùy Trang

(NLĐO) - Bất ngờ, "Running Man Việt Nam mùa 3" công bố sẽ có phiên bản điện ảnh chiếu rạp.

"Running Man Việt Nam mùa 3" ra rạp

Running Man Việt Nam mùa 3 ra rạp chiếu phim - Ảnh 1.

Poster phim "Running Man Việt Nam mùa 3"

Sau hành trình trở lại đầy bùng nổ, "Running Man Việt Nam mùa 3 - Chơi là chạy" chính thức xác nhận sẽ có phiên bản điện ảnh chiếu rạp.

Theo xác nhận từ nhà sản xuất, không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh, "Running Man Việt Nam mùa 3" sẽ là một bộ phim điện ảnh đúng nghĩa đen, được sản xuất, quay dựng và hậu kỳ theo tiêu chuẩn phim chiếu rạp, mang khán giả rời khỏi màn hình quen thuộc để bước vào trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh lớn.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình thực tế Việt Nam, một chương trình lựa chọn hình thức phát hành điện ảnh, mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho thể loại reality show.

Nhà sản xuất Forest Studio cho biết việc đưa "Running Man Vietnam mùa 3" ra rạp xuất phát từ mong muốn tôn vinh hành trình cảm xúc trọn vẹn của cả mùa: "Mục tiêu của Forest Studio là mang đến một cấu trúc cinematic, như một bộ phim thực thụ. Chúng tôi muốn khán giả được thưởng thức câu chuyện này theo cách xứng đáng nhất, trên màn ảnh lớn, với âm thanh, hình ảnh và nhịp kể đúng chuẩn điện ảnh".

Khán giả đòi chuẩn bị cho "Running Man Việt Nam mùa 4"

Running Man Việt Nam mùa 3 ra rạp chiếu phim - Ảnh 2.

Khán giả rất yêu thích "Running Man Việt Nam mùa 3"

Bộ phim sẽ có suất ra mắt khán giả vào tối 22-1, với sự tham gia đầy đủ của 8 thành viên dàn cast là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Lê Nhân và một số khách mời đã tham gia ghi hình.

Sau 4 năm quay trở lại, "Running Man Vietnam mùa 3" được đánh giá là mùa phát sóng "thỏa lòng fan hâm mộ", tạo nên cơn sốt đáng kể trên mặt trận truyền hình và mạng xã hội. Hầu hết các tập đều đạt hơn 10 triệu lượt xem, tổng lượt xem toàn mùa vượt mốc 100 triệu, liên tục lọt Top 1 thảo luận mạng xã hội, tạo ra hàng loạt trend, meme và khoảnh khắc viral được khán giả lan tỏa mạnh mẽ.

Thành công của mùa 3 còn đến từ sự ăn ý hiếm có của dàn cast. Nếu "Bò biển" Trấn Thành là đàn anh dẫn dắt cảm xúc và nhịp chương trình, thì Liên Bỉnh Phát bền bỉ, kiên định, Lan Ngọc vẫn thông minh "lầy lội". Quang Trung và Anh Tú Atus là cặp đôi tạo nhiều mảng miếng giải trí hài hước. Khán giả cũng trở nên yêu thích "công chúa" Quang Tuấn thật thà mong manh, hay út khờ Quân A.P hồn nhiên nhưng cũng không kém phần duyên dáng, tạo nên một tập thể vừa thân tình, vừa kịch tính, vừa đa sắc màu.

Đặc biệt, người dẫn chuyện Lê Nhân cũng là một mắt xích quan trọng dẫn dắt các nội dung và tổng thể chương trình.

Dù mùa 3 chưa chính thức khép lại, rất nhiều khán giả đã bày tỏ mong muốn nhà sản xuất sớm thực hiện mùa 4, cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu Running Man Vietnam.

