Game Việt muốn cùng nhau vươn ra biển lớn

Chiều 29-1, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam đã công bố các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, phát biểu tại sự kiện

Với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững: Lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Với chủ đề xuyên suốt này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt, từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho tới xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới. Người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới; kết nối, giao lưu cùng chuyên gia, nhà phát hành, đội tuyển esports và các đơn vị hàng đầu trong ngành game.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết ngành game không còn như một lĩnh vực giải trí đơn thuần, mà là một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế rất lớn. Doanh thu toàn cầu của game đã gần 200 tỉ USD mỗi năm, thậm chí vượt cả điện ảnh và xuất bản sách cộng lại. Ở Việt Nam, doanh thu hiện khoảng 650 triệu USD và mục tiêu là đạt 1 tỉ USD vào năm 2030. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức và chính sách của Nhà nước. Game đã được đưa vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và được xác định là lĩnh vực trọng tâm đầu tư…

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Vietnam GameVerse năm nay sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 5-2026 với sự kiện Ngày hội Game Việt Nam tại TPHCM. Chương trình bao gồm bốn nhóm hoạt động chính gồm: Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026 vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật trong hệ sinh thái ngành game. Giải thưởng được diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5-2026 với ba giai đoạn: vòng Đề cử, vòng Sơ loại và vòng Chung kết..

Diễn đàn Game Việt Nam 2026 và tọa đàm Game Talks tiếp tục là không gian trao đổi chuyên sâu. Chương trình cũng là nơi đề xuất hiến kế phát triển ngành công nghiệp game Việt như: xây dựng hệ sinh thái game Việt bền vững, chiến lược đưa game Việt ra thế giới, phát triển thể thao điện tử chuyên nghiệp, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ mới trong ngành công nghiệp game.

Cuộc thi GameHub và hoạt động hợp tác, đầu tư tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Nổi bật trong nhóm hoạt động này là Cuộc thi GameHub, chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, sản phẩm game Việt Nam tiềm năng.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, chuỗi hoạt động kết nối B2B và các hội thảo chuyên đề về phát triển hệ sinh thái game sẽ tập trung phân tích xu hướng thị trường, mô hình phát triển - phát hành, chiến lược gọi vốn và mở rộng ra thị trường quốc tế, mang đến những góc nhìn chuyên sâu và cơ hội hợp tác thiết thực cho các đơn vị tham gia. Đặc biệt, Vietnam GameVerse 2026 dự kiến tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy hệ sinh thái game Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập.

Bên cạnh triển lãm game và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành game, Cosplay Contest tiếp tục là điểm nhấn dành cho cộng đồng, mang đến sân chơi sáng tạo để các bạn trẻ hóa thân thành những nhân vật yêu thích từ truyện tranh, phim ảnh, trò chơi điện tử và anime.