HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Game Việt muốn cùng nhau vươn ra biển lớn

Yến Anh

(NLĐO)- Với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt.

Chiều 29-1, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam đã công bố các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026.

Game Việt muốn cùng nhau vươn ra biển lớn - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, phát biểu tại sự kiện

Với chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững: Lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng, từ đó kết nối, hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế.

Với chủ đề xuyên suốt này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện ngành game Việt, từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho tới xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới. Người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới; kết nối, giao lưu cùng chuyên gia, nhà phát hành, đội tuyển esports và các đơn vị hàng đầu trong ngành game.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết ngành game không còn như một lĩnh vực giải trí đơn thuần, mà là một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế rất lớn. Doanh thu toàn cầu của game đã gần 200 tỉ USD mỗi năm, thậm chí vượt cả điện ảnh và xuất bản sách cộng lại. Ở Việt Nam, doanh thu hiện khoảng 650 triệu USD và mục tiêu là đạt 1 tỉ USD vào năm 2030. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức và chính sách của Nhà nước. Game đã được đưa vào chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và được xác định là lĩnh vực trọng tâm đầu tư…

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Vietnam GameVerse năm nay sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 5-2026 với sự kiện Ngày hội Game Việt Nam tại TPHCM. Chương trình bao gồm bốn nhóm hoạt động chính gồm: Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026 vinh danh sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật trong hệ sinh thái ngành game. Giải thưởng được diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5-2026 với ba giai đoạn: vòng Đề cử, vòng Sơ loại và vòng Chung kết..

Diễn đàn Game Việt Nam 2026 và tọa đàm Game Talks tiếp tục là không gian trao đổi chuyên sâu. Chương trình cũng là nơi đề xuất hiến kế phát triển ngành công nghiệp game Việt như: xây dựng hệ sinh thái game Việt bền vững, chiến lược đưa game Việt ra thế giới, phát triển thể thao điện tử chuyên nghiệp, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ mới trong ngành công nghiệp game.

Cuộc thi GameHub và hoạt động hợp tác, đầu tư tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Nổi bật trong nhóm hoạt động này là Cuộc thi GameHub, chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, sản phẩm game Việt Nam tiềm năng.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, chuỗi hoạt động kết nối B2B và các hội thảo chuyên đề về phát triển hệ sinh thái game sẽ tập trung phân tích xu hướng thị trường, mô hình phát triển - phát hành, chiến lược gọi vốn và mở rộng ra thị trường quốc tế, mang đến những góc nhìn chuyên sâu và cơ hội hợp tác thiết thực cho các đơn vị tham gia. Đặc biệt, Vietnam GameVerse 2026 dự kiến tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần tạo thêm động lực thúc đẩy hệ sinh thái game Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập.

Bên cạnh triển lãm game và các sản phẩm, dịch vụ trong ngành game, Cosplay Contest tiếp tục là điểm nhấn dành cho cộng đồng, mang đến sân chơi sáng tạo để các bạn trẻ hóa thân thành những nhân vật yêu thích từ truyện tranh, phim ảnh, trò chơi điện tử và anime.

Tin liên quan

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt

Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (*): Đưa di sản văn hóa vào game Việt

Đầu tháng 11-2025, cụm từ "Phở Anh Hai" bất ngờ gây sốt khi thu hút cộng đồng game thủ trên toàn thế giới

game Vietnam GameVerse
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo