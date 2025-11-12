Ứng dụng và game Việt bứt phá toàn cầu: Hơn 6 tỉ lượt tải, 2.000 tỉ doanh thu quốc tế

Ngày 12-11 tại TP HCM, Google vừa khép lại Google Apps Summit 2025 - hội nghị hợp nhất quy mô khu vực đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Lần đầu tiên, Google kết hợp 3 sự kiện lớn của khu vực gồm: Playtime, Think Apps, và Apps Summit thành một trải nghiệm xuyên suốt.

Sự kiện quy tụ hơn 700 nhà phát triển ứng dụng và lãnh đạo cấp cao đến từ Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Hội nghị tập trung vào tương lai của ngành game và ứng dụng, giới thiệu 10 bí quyết tăng trưởng cho nhà phát triển và chia sẻ giải pháp ứng dụng AI để mở rộng trên toàn cầu.

Theo AppMagic, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực với mức tăng 65% doanh thu từ game và ứng dụng – nhanh nhất APAC. Các nhà phát triển trong nước ghi nhận hơn 6 tỉ lượt tải, trong đó 95% đến từ người dùng quốc tế. Hệ sinh thái Google Play đóng góp hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu xuất khẩu số, tạo ra gần 490.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam phát biểu tại Google Apps Summit 2025

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhấn mạnh: “Việt Nam không chỉ là thị trường mới nổi mà đã trở thành cường quốc ứng dụng toàn cầu”. Việc Google chọn Việt Nam tổ chức hội nghị khu vực khẳng định cam kết đầu tư và hỗ trợ lâu dài cho hệ sinh thái phát triển ứng dụng tại đây.

Tại sự kiện, Google đã tiết lộ 10 bí quyết tăng trưởng, trong đó nổi bật là ứng dụng AI vào quy trình phát triển – khi 90% nhà làm game toàn cầu đã dùng AI như Gemini API hay Google AI Studio để tối ưu mã nguồn và sáng tạo nội dung. Đơn cử như nền tảng học tập trực tuyến Entri tại Ấn Độ đã tiết kiệm đến 40% thời gian thông qua ứng dụng AI cho các tác vụ này.

Các câu chuyện thành công từ Việt Nam cũng được chia sẻ, như Vulcan Labs với trợ lý AI “Daily Smith”, hay Wolffun với Thetan Arena – tựa game thu hút 30 triệu người chơi. Google Gemini được xem là “vũ khí bí mật” giúp rút ngắn thời gian phát triển, giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Google cũng công bố chương trình Play Apps Accelerator kéo dài 12 tuần nhằm ươm mầm doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng, cùng các sáng kiến như Game Design Class, App Design with AI Workshop và “Made in Vietnam” – bộ sưu tập tôn vinh sáng tạo của lập trình viên Việt.