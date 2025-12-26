HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

GAMMA 2025: Hành trình 30 năm của Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing Trường ĐH Hùng Vương

Bài và ảnh: Ngọc Thư

(NLĐO)- GAMMA 2025 kỷ niệm 30 năm Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing-Trường ĐH Hùng Vương THCM: Hành trình khai mở tri thức, hội nhập.

Chiều 22-12-2025, Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing-Trường ĐH Hùng Vương TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (25/12/1995 – 25/12/2025) với chủ đề GAMMA 2025. Sự kiện đánh dấu ba thập kỷ hình thành và phát triển của một trong những đơn vị đào tạo chủ lực của nhà trường.

GAMMA 2025: Khoa QTKD – Marketing DHV tròn 30 năm - Ảnh 1.

Toàn thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing-Trường ĐH Hùng Vương TPHCM

Ba thập kỷ kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Ngành quản trị kinh doanh được khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 25-12-1995, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing. Trải qua 30 năm, khoa đã song hành cùng quá trình lớn mạnh của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trường lao động.

Với tinh thần đổi mới liên tục, Khoa Quản trị kinh doanh – Marketing đã khẳng định vai trò là đơn vị đào tạo chủ lực, cung cấp hàng chục nghìn cử nhân chất lượng cho thị trường lao động trong và ngoài nước. Nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành tại đây hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều lĩnh vực.

GAMMA 2025: Khoa QTKD – Marketing DHV tròn 30 năm - Ảnh 2.

TS Trần Việt Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Việt Anh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của tập thể sư phạm của khoa qua các thời kỳ. Đây là một trong những khoa lớn và quan trọng nhất của trường, được nhà trường đặc biệt quan tâm và đầu tư.

Theo TS Trần Việt Anh, trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và thách thức, nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn quan tâm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp người học thích ứng và vững vàng trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

GAMMA 2025 – khát vọng hội nhập và lan tỏa giá trị 

Lễ kỷ niệm năm nay mang chủ đề "GAMMA 2025", biểu trưng cho năng lượng tuổi trẻ và tinh thần hội nhập. GAMMA không chỉ là tên gọi mà còn hàm chứa triết lý giáo dục cốt lõi của Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing, gồm: Growth (Tăng trưởng) – vượt qua giới hạn cũ; Adaptability (Thích ứng) – linh hoạt trước biến động; Momentum (Động lực) – biến thách thức thành cơ hội; Mindset (Tư duy) – sáng tạo, cởi mở, dám nghĩ lớn; Achievement (Thành tựu) – tạo giá trị cho cộng đồng.

Mỗi giá trị phản ánh tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng học hỏi của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển.

TS Tạ Thị Kiều An, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nguyên Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing, cho biết khoa đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ những thời kỳ đầy thử thách đến những bước tiến vững chắc. Chính sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của các thế hệ giảng viên, chuyên viên và sinh viên cùng với sự lãnh đạo, hỗ trợ của nhà trường và các đơn vị liên quan, đã giúp khoa vượt qua khó khăn và không ngừng phát triển.

Điểm nhấn nhân văn của chương trình là sự ra mắt của Ban Liên lạc cựu sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing, đồng thời trao khoản hỗ trợ hoạt động sinh viên trị giá 18 triệu đồng. Đặc biệt, 10 suất học bổng GAMMA 2025, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, đã được trao cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập.

GAMMA 2025: Khoa QTKD – Marketing DHV tròn 30 năm - Ảnh 3.

Các em sinh viên đại diện cho tinh thần nỗ lực không ngừng của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh – Marketing

Cũng tại buổi lễ, nhà trường biểu dương sinh viên Lý Thị Kim Hằng (ngành kinh tế quốc tế) – người vừa giành huy chương vàng Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 8 năm 2025 tại Indonesia. Thành tích này là minh chứng sinh động cho giá trị "Tự tin – Năng động – Hội nhập – Trách nhiệm" mà Trường ĐH Hùng Vương TPHCM luôn vun đắp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo nhà trường khẳng định tiếp tục dành nguồn lực để Khoa Quản trị Kinh doanh – Marketing giữ vững vị thế dẫn đầu, tập trung cải tiến chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và mở rộng liên kết quốc tế.

DHV hướng đến trường đại học khởi nghiệp hàng đầu

DHV hướng đến trường đại học khởi nghiệp hàng đầu

DHV đã và đang không ngừng nỗ lực để đáp ứng tốt nhu cầu thị trường lao động bằng cách tập trung vào thực hành, với hơn 70% nội dung học tập ứng dụng thực tế.

Phát triển Trường ĐH Hùng Vương TP HCM theo mô hình đại học khởi nghiệp

(NLĐO)- Đại học khởi nghiệp dạy về tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp. Trong hệ sinh thái của đại học khởi nghiệp có vai trò nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM ra mắt Quỹ vườn ươm khởi nghiệp

(NLĐO) - Quỹ vườn ươm khởi nghiệp có vốn ban đầu là 1 triệu USD nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

