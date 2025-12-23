HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Văn hóa – nền tảng để giáo dục và con người vươn mình hội nhập

Bài và ảnh: Ngọc Thư

(NLĐO)- Trong bối cảnh thế giới biến động, giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học hình thành hệ giá trị văn hóa bền vững.

Nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh (1995–2025), phiên Seminar Tiền Hội thảo với chủ đề "Những vấn đề cấp bách của khoa học và giáo dục trong bối cảnh hiện nay" đã chính thức diễn ra. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn đặt nền móng lý luận quan trọng cho Hội thảo Khoa học Quốc tế DHV-2025, diễn đàn khoa học quy mô quốc tế của hà trường.

Với cách tiếp cận xuyên suốt từ văn hóa, giáo dục đến con người, Seminar đã mở ra không gian đối thoại học thuật sâu sắc, làm rõ vai trò của văn hóa như một điểm tựa căn bản giúp giáo dục và con người Việt Nam tự tin hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Văn hóa - "điểm tựa" để con người vươn mình hội nhập

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, câu hỏi "làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan" tiếp tục là vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết. Phiên Seminar Tiền Hội thảo DHV-2025 đã trở thành diễn đàn học thuật quan trọng để các học giả cùng nhau tìm kiếm lời giải cho câu hỏi này.

Văn hóa – nền tảng để giáo dục và con người vươn mình hội nhập - Ảnh 1.

Sinh viên DHV chủ động tiếp cận và thảo luận về các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất tại khu vực Poster

Tại đây, văn hóa không được nhìn nhận đơn thuần như một di sản cần bảo tồn, mà được xác định là nền tảng cốt lõi để kiến tạo nên những con người bản lĩnh trong thời đại mới. Các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về vai trò của giáo dục trong việc kết nối tri thức hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó hình thành nên những thế hệ công dân có chiều sâu văn hóa và năng lực hội nhập.

Thông điệp xuyên suốt được lan tỏa là: giáo dục không chỉ dừng lại ở truyền thụ tri thức chuyên môn, mà phải là quá trình nuôi dưỡng nhân cách, giúp thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc riêng, tự tin hội nhập và vươn mình mạnh mẽ trong môi trường toàn cầu.

Là một trong những nhà sử học đã công bố nhiều nghiên cứu về lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh, GS- TSKH Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Sankt-Petersburg (Nga), nhấn mạnh: Việt Nam muốn khẳng định bản sắc dân tộc trên bản đồ thế giới thì cần phải có gốc rễ vững vàng. Việc thảo luận các vấn đề văn hóa là cấp thiết, đồng thời là nhịp cầu để giáo dục không chỉ truyền thụ tri thức mà còn kiến tạo nên những con người bản lĩnh, biết gìn giữ giá trị cốt lõi để tự tin hội nhập mà không đánh mất bản chất người Việt".

Sự hội ngộ của những "cây đại thụ" trong giới học thuật

Một trong những điểm nhấn nổi bật của phiên Tiền Hội thảo DHV-2025 là sự hiện diện của các diễn giả là những nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Văn hóa – nền tảng để giáo dục và con người vươn mình hội nhập - Ảnh 2.

Phiên thảo luận hội tụ các chuyên gia hàng đầu từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ

Dưới sự chủ trì và điều phối của GS- TSKH Trần Ngọc Thêm - Cố vấn Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh, các học giả hàng đầu đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam đã cùng tham gia thảo luận, tạo nên một không gian đối thoại khoa học đa chiều, sâu sắc và giàu giá trị học thuật.

Tại Seminar, các chuyên gia thống nhất quan điểm rằng giáo dục hiện đại phải luôn gắn liền với bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng và xuất hiện nhiều vấn đề cấp bách, giáo dục không thể chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức mà cần giúp người học hình thành một hệ giá trị văn hóa bền vững.

Chính hệ giá trị này sẽ tạo nên nội lực bản lĩnh, giúp sinh viên và người học tự tin thích ứng, khẳng định vị thế cá nhân trong kỷ nguyên hội nhập và vươn mình. Qua các trao đổi học thuật, văn hóa được khẳng định là "ngôn ngữ chung" bền vững nhất, đóng vai trò nhịp cầu kết nối tri thức Việt Nam với tri thức thế giới.

Văn hóa và con người – nền tảng của "kỷ nguyên vươn mình"

Tại Hội thảo Khoa học Quốc tế DHV-2025 ngày 20/12 với chủ đề "Văn hoá và con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình", TS Trần Việt Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, được nhiều học giả và giới trí thức gọi là "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Đây là thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và có vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế.

Theo TS Trần Việt Anh, trong kỷ nguyên này, con người và văn hóa Việt Nam vừa là nền tảng, vừa là động lực cốt lõi của phát triển bền vững. Hội nhập chỉ thực sự thành công khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.


văn hóa kỷ nguyên vươn mình Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh DHV
