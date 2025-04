Gần 100 cảnh sát bắt quả tang 47 kẻ mua bán 5.000 kg hóa chất chứa chất cực độc xyanua

Ngày 2-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc xyanua với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua - chất cực độc nhóm đầu bảng A) với số lượng lớn do Nguyễn Thị Hoàn (trú tại TP Lào Cai) cầm đầu. Hoàn cấu kết với nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Hứa Văn Thức (trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) cầm đầu, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND

Nguyễn Thị Hoàn và Hứa Văn Thức đã cung cấp hóa chất cho nhiều nhóm đối tượng thu gom, khai thác, chế biến quặng vàng trái phép. Các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, khai thác trong hang sâu trên rừng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, vào tối ngày 28-3, gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại các địa phương có liên quan. Bắt quả tang 47 đối tượng, trong đó, có 4 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất xyanua; 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tàng trữ trái phép vật liệu nổ; 39 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện thu giữ 22 kg hạt nổ, 69 kíp nổ; gần 10 cây vàng (chưa xác định hàm lượng); 125 triệu đồng, 12 tấm kính (tấm thủy ngân), 10 bộ máy nghiền, sàng, 1 máy bơm và một số tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 5.000 kg hóa chất (chứa chất độc xyanua). Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.