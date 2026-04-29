Gần 1.500 chuyến bay đến Đà Nẵng trong 9 ngày dịp lễ

Ngày 29-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30-4, 1-5, lượng khách đến thành phố dự báo tăng mạnh với tổng lượt khách ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn thành phố đạt khoảng 60%–65%, riêng khối khách sạn 4–5 sao đạt 75%–80%.



Trong 9 ngày nghỉ lễ (từ 25-4 đến 3-5), tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến thành phố ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ, trung bình khoảng 162 chuyến/ngày.

Đáng chú ý, ngày 29-4, tàu biển Star Voyager cập cảng Tiên Sa, đưa khoảng 1.500 du khách cùng hơn 1.000 thuyền viên đến tham quan các điểm nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn…

Các gian hàng ẩm thực tại công viên biển Đông thu hút đông người dân và du khách

Các nền tảng du lịch trực tuyến ghi nhận mức độ quan tâm cao đối với Đà Nẵng. Theo Booking.com, thành phố dẫn đầu lượng tìm kiếm của du khách Việt trong tháng 4. Agoda xếp Đà Nẵng vào nhóm điểm đến có lượt tìm kiếm lưu trú cao nhất dịp lễ này.

Để phục vụ nhu cầu du khách, thành phố đã chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn. Nổi bật là chương trình "Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026" với chủ đề "Mùa hè rực rỡ" diễn ra từ 25-4 đến 3-5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, với hàng loạt hoạt động như lễ hội ẩm thực, trình diễn thể thao biển, diều nghệ thuật, âm nhạc hằng đêm và các giải thi đấu.

Màn nhào lộn của cặp đôi VĐV flyboard khai mạc mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026. Clip: Hải Định

Lần đầu tiên, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 được tổ chức, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện quy mô lớn "Tổ quốc bình yên" diễn ra từ 29-4 đến 2-5 với điểm nhấn là đêm gala nghệ thuật trên sông Hàn, kết hợp trình diễn ánh sáng, pháo hoa và các hình thức biểu diễn hiện đại.

Nhiều hoạt động đặc trưng khác cũng được duy trì như phun lửa, phun nước cầu Rồng, quay cầu sông Hàn, các chương trình nghệ thuật hai bờ sông Hàn, phố đi bộ, tàu du lịch… cùng hàng loạt lễ hội văn hóa, triển lãm và sự kiện tại các khu, điểm du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch, khu điểm lớn như Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Mikazuki, VinWonders Nam Hội An… đồng loạt tung ra sản phẩm, chương trình trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn, góp phần gia tăng lựa chọn cho du khách.