Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc

Thùy Trang

(NLĐO) - NTK Nguyễn Lan Vy với chương trình "Áo dài show" vừa diễn ra tại Lễ hội áo dài Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng với công chúng.

Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026: sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn

Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 1.

Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, những sự kiện nổi bật được mong chờ nhất bao gồm Lễ khai mạc, tọa đàm chuyên đề và chương trình bế mạc đặc sắc.

Cụ thể, tọa đàm với chủ đề "Áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại" sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25-4-2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 40 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng).

Tiếp nối là chương trình bế mạc "Đà Nẵng 2026 - Hội tụ Sông Hàn", tổ chức vào 17 giờ 30 ngày 26-4-2026 tại khu vực bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn khép lại lễ hội bằng không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Theo đạo diễn Phan Vĩnh Quý, lễ hội năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ, người đẹp và người mẫu chất lượng, nổi bật như Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Miss World Vietnam 2026 Phan Phương Oanh, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, Hoa hậu Biển Việt Nam Bùi Thị Uyên Phương, Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 Phạm Thị Ánh Vương…

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần khuấy động không khí lễ hội.

Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 2.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 3.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 4.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 5.

Áo dài tung bay khắp nơi

Đứng sau nhiều dấu ấn nghệ thuật của chương trình là đạo diễn Lan Vy - người con của vùng đất cố đô Huế, nơi được xem là cái nôi của tà áo dài Việt Nam.

Từ nhỏ, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê với áo dài, được gia đình định hướng vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chính nền tảng này đã giúp Lan Vy thành công trong việc lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa quy mô.

Khám phá hành trình tỏa sáng của Lan Vy

Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 6.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 7.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 8.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 9.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 10.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 11.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 12.
Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 13.

Toàn cảnh Áo dài show

Trong sự nghiệp của mình, Lan Vy từng ghi dấu ấn với dự án "Áo dài show" - chương trình biểu diễn nghệ thuật kéo dài gần một thập kỷ, thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, chị còn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều sự kiện lớn như Festival Áo dài Huế 2018, "Huế vàng son", "Thiên thần Việt", Ngày hội Áo dài Huế 2020, "Chợ quê ngày hội 2022", "Sắc hè Đà Nẵng", "Enjoy Đà Nẵng 2024", "Sắc màu Đà Nẵng 2024"... cùng nhiều chương trình nghệ thuật khác.

Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc - Ảnh 14.

Cha con ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn áo dài

Với sự đầu tư bài bản và đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Áo dài bằng tơ không dệt đặc biệt của Trung Đinh

Áo dài bằng tơ không dệt đặc biệt của Trung Đinh

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM, nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh mang đến những giá trị của nghề dệt lụa truyền thống đầy ấn tượng.

Tâm ý đổi thay của Isaac

(NLĐO) - Lâu lắm rồi Isaac mới hát ballad, người cho anh cảm xúc tình yêu lại chính là ViruSs.

Bản sắc Gen Z qua "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" của buitruonglinh

(NLĐO) - Quỹ đạo mà buitruonglinh đang đi: không ồn ào, không vội vã nhưng kiên định và có chiều sâu.

áo dài Lễ hội áo dài 2026 Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo