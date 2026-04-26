Đà Nẵng sôi động với Lễ hội Áo dài 2026: Hội tụ văn hóa và nghệ thuật đặc sắc

Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026: sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn

Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, những sự kiện nổi bật được mong chờ nhất bao gồm Lễ khai mạc, tọa đàm chuyên đề và chương trình bế mạc đặc sắc.

Cụ thể, tọa đàm với chủ đề "Áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại" sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25-4-2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 40 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng).

Tiếp nối là chương trình bế mạc "Đà Nẵng 2026 - Hội tụ Sông Hàn", tổ chức vào 17 giờ 30 ngày 26-4-2026 tại khu vực bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn khép lại lễ hội bằng không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Theo đạo diễn Phan Vĩnh Quý, lễ hội năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ, người đẹp và người mẫu chất lượng, nổi bật như Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Miss World Vietnam 2026 Phan Phương Oanh, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi, Hoa hậu Biển Việt Nam Bùi Thị Uyên Phương, Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 Phạm Thị Ánh Vương…

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần khuấy động không khí lễ hội.

Áo dài tung bay khắp nơi

Đứng sau nhiều dấu ấn nghệ thuật của chương trình là đạo diễn Lan Vy - người con của vùng đất cố đô Huế, nơi được xem là cái nôi của tà áo dài Việt Nam.

Từ nhỏ, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê với áo dài, được gia đình định hướng vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chính nền tảng này đã giúp Lan Vy thành công trong việc lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa quy mô.

Khám phá hành trình tỏa sáng của Lan Vy

Toàn cảnh Áo dài show

Trong sự nghiệp của mình, Lan Vy từng ghi dấu ấn với dự án "Áo dài show" - chương trình biểu diễn nghệ thuật kéo dài gần một thập kỷ, thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, chị còn đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều sự kiện lớn như Festival Áo dài Huế 2018, "Huế vàng son", "Thiên thần Việt", Ngày hội Áo dài Huế 2020, "Chợ quê ngày hội 2022", "Sắc hè Đà Nẵng", "Enjoy Đà Nẵng 2024", "Sắc màu Đà Nẵng 2024"... cùng nhiều chương trình nghệ thuật khác.

Cha con ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn áo dài

Với sự đầu tư bài bản và đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống nói riêng đến với bạn bè quốc tế.