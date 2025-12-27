Gần 1.500 doanh nghiệp ở Đồng Nai công bố thưởng Tết, cao nhất 840 triệu đồng

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và công tác chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn. Theo đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong năm 2025 đã tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định.

Công ty CP Đồng Phú Cường thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 bình quân 14,5 triệu đồng/người lao động. Trong ảnh, lãnh đạo công ty tri ân, khen thưởng toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng vì hoàn thành kế hoạch năm 2025

Đến nay, gần 1.500 doanh nghiệp công bố thưởng Tết. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại tỉnh Đồng Nai hiện ghi nhận là 840 triệu đồng đối với khối doanh nghiệp dân doanh. Ở khối này, mức thưởng bình quân cho người lao động đạt khoảng 11,4 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng và mức thưởng bình quân 13,3 triệu đồng/người.

Ngoài ra, dịp Tết Dương lịch 2026 cũng ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới 228,5 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh các khoản thưởng bằng tiền, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn triển khai nhiều hình thức chăm lo khác cho công nhân, như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà từ công ty và Công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đánh giá tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có những dấu hiệu tích cực khi mức thưởng nhìn chung tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm trước.

Sở Nội vụ cũng đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội như "Tết sum vầy", gian hàng 0 đồng, hỗ trợ vé xe, quà tết cho công nhân khó khăn và thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị tai nạn lao động. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách lương, thưởng nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi cho người lao động trước thềm năm mới.

Tính đến ngày 15-11-2025, Đồng Nai ghi nhận hơn 113.480 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh (gồm 80.170 doanh nghiệp và 33.310 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).Trong năm qua, mức tiền lương thực trả bình quân cho người lao động đạt 11,1 triệu đồng/tháng. Trong đó, khối doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dẫn đầu với mức lương trung bình 15,5 triệu đồng, tiếp theo là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 10,9 triệu đồng và khối dân doanh đạt 7,3 triệu đồng/tháng.



