Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ. Ảnh: AI - HOÀNG PHÚC

Ngày 13-8, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa VIII, trong đó đưa ra dự thảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp xã nhưng chưa có nhà công vụ.

Theo dự thảo, cán bộ chưa có nhà công vụ sẽ được 3 triệu đồng/tháng, người đã có nhà công vụ nhận 1 triệu đồng/tháng. Cán bộ cấp xã làm việc tại trụ sở mới cách trụ sở cũ 50 km trở lên ở vùng đồng bằng hoặc 40 km trở lên ở miền núi, biên giới sẽ nhận 1 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê Quảng Trị, toàn tỉnh có 1.690 người thuộc diện hỗ trợ, trong đó 1.315 người khối Nhà nước, 375 người khối Đảng. Hiện tỉnh chỉ có 69 phòng nhà công vụ, đủ chỗ cho 100-125 người, còn lại gần 1.600 cán bộ phải thuê nhà trọ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 120 tỉ đồng, trong đó 120 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ chưa có nhà công vụ, 480 triệu đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã.

Trước đó, Sở Nội vụ Quảng Trị (cũ) từng trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ tổng 21,6 triệu đồng trong 6 tháng đầu cho chi phí đi lại và chỗ ở khi cán bộ chuyển ra trung tâm hành chính mới, nhưng tạm hoãn do nhiều vướng mắc.