Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 120 tỉ đồng hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho gần 1.600 cán bộ chưa có nhà công vụ sau sáp nhập với tỉnh Quảng Bình.

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ- Ảnh 1.

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ. Ảnh: AI - HOÀNG PHÚC

Ngày 13-8, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa VIII, trong đó đưa ra dự thảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp xã nhưng chưa có nhà công vụ.

Theo dự thảo, cán bộ chưa có nhà công vụ sẽ được 3 triệu đồng/tháng, người đã có nhà công vụ nhận 1 triệu đồng/tháng. Cán bộ cấp xã làm việc tại trụ sở mới cách trụ sở cũ 50 km trở lên ở vùng đồng bằng hoặc 40 km trở lên ở miền núi, biên giới sẽ nhận 1 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê Quảng Trị, toàn tỉnh có 1.690 người thuộc diện hỗ trợ, trong đó 1.315 người khối Nhà nước, 375 người khối Đảng. Hiện tỉnh chỉ có 69 phòng nhà công vụ, đủ chỗ cho 100-125 người, còn lại gần 1.600 cán bộ phải thuê nhà trọ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng hơn 120 tỉ đồng, trong đó 120 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ chưa có nhà công vụ, 480 triệu đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã.

Trước đó, Sở Nội vụ Quảng Trị (cũ) từng trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ tổng 21,6 triệu đồng trong 6 tháng đầu cho chi phí đi lại và chỗ ở khi cán bộ chuyển ra trung tâm hành chính mới, nhưng tạm hoãn do nhiều vướng mắc.

Tin liên quan

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

(NLĐO) - 48 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị sẽ làm việc tại 48 xã, phường trong 3 tháng để hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Quảng Trị: Học sinh đi xe máy điện tử vong sau va chạm với xe ben

(NLĐO) - Vụ va chạm giữa xe ben và xe máy điện trưa 13-8 tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

Chuyện lạ ở Quảng Trị: Đường 210 tỉ đồng rào hố ga bằng... cọc tre vì thiếu kinh phí

(NLĐO) - Trên tuyến đường hơn 210 tỉ đồng ở Quảng Trị, hàng trăm hố ga mất nắp được che tạm bằng ván gỗ, rào cọc tre, chăng dây cảnh báo để tránh tai nạn

Quảng Trị hỗ trợ cán bộ nhà công vụ sáp nhập người lao động Sở Nội vụ cán bộ công chức tiền hỗ trợ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo