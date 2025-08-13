HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 48 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị sẽ làm việc tại 48 xã, phường trong 3 tháng để hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Ngày 13-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa công bố quyết định biệt phái 48 công chức, viên chức về 48 xã, phường trong 3 tháng, với nhiệm vụ hỗ trợ giải quyết những khó khăn ở cơ sở, tham mưu giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực NN-MT.

Theo Sở NN-MT Quảng Trị, quyết định này được UBND tỉnh cho phép nhằm hỗ trợ các địa phương xử lý kịp thời những vướng mắc trong quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường - lĩnh vực hiện có tới 247 nhiệm vụ ở cấp xã, khối lượng công việc rất lớn.

Giám đốc Sở NN-MT Quảng Trị Trần Quốc Tuấn cho biết cán bộ được biệt phái không chỉ làm công tác chuyên môn mà quan trọng hơn là phải nắm tình hình thực tế, nhận diện khó khăn, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp để sở chỉ đạo xử lý. Họ cũng sẽ tham mưu trực tiếp cho Chủ tịch UBND xã, phường cách tháo gỡ các vấn đề cấp bách tại địa phương.

Thực tế thời gian qua cho thấy, dù việc phân cấp, phân quyền đã đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng nhiều xã, phường vẫn "lúng túng" trong các khâu như giải phóng mặt bằng, định giá đất, giao và thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

"Việc biệt phái lực lượng này vừa mang tính cấp bách để xử lý những điểm nghẽn hiện tại, vừa có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Các công chức, viên chức được biệt phái đã được tập huấn, hướng dẫn những nội dung, kỹ năng cần thiết để nhanh chóng bắt nhịp công việc tại cơ sở. Và trong hôm nay, họ sẽ chính thức nhận nhiệm vụ tại 48 xã, phường theo sự phân công của sở.

(NLĐO) - Một mỏ đá vôi chưa từng được thăm dò ở Quảng Trị vừa được doanh nghiệp đấu giá thành công với mức gần 500 tỉ đồng, cao gấp hơn 17 lần giá khởi điểm

(NLĐO) - Khoảng 40 cán bộ chuyên môn sẽ được Quảng Trị biệt phái về các xã để hỗ trợ quản lý đất đai, trong bối cảnh nhiều địa phương cấp xã còn lúng túng.

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Quảng Trị cần phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mất mát để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

Quảng Trị Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị BIỆT PHÁI CÁN BỘ Cán bộ về cơ sở quản lý đất đai giải phóng mặt bằng nhiệm vụ cấp xã
