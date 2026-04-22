Giáo dục

Gần 170.000 học sinh TPHCM đăng ký nguyện vọng thi lớp 10: Chi tiết hướng dẫn đăng ký

Đặng Trinh

(NLĐO)- Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 28-4, gần 170.000 học sinh TPHCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng thi lớp 10, thí sinh sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng.

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 22-4 đã ban hành chi tiết quy trình hướng dẫn đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến, bao gồm nguyện vọng lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến kéo dài đến hết 17 giờ ngày 28-4-2026. 

Trong thời gian này, học sinh cũng đăng ký loại hình dự thi vào lớp 10 gồm: lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Gần 170.000 học sinh TPHCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng thi lớp 10: Chi tiết hướng dẫn đăng ký - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 tìm hiểu thông tin về tuyển sinh lớp 10

Chi tiết các bước đăng ký như sau:

Phần 1: Đăng nhập tài khoản gồm 3 bước:

Bước 1: Mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Safari…) và truy cập theo địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn/

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh tham khảo thông báo – văn bản, thông tin về các trường THPT, chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh].

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu truy cập và thực hiện [Đăng nhập].

(Tài khoản này do trường THCS cuối cấp đã cung cấp cho PHHS).

Đối với các học sinh chưa có thông tin tài khoản đăng nhập cần liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được cấp Tên đăng nhập và mật khẩu.

Phần 2: Kiểm tra thông tin

Bước 4: Giao diện hiển thị thông tin hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10.

– Thông tin hồ sơ học sinh: Các thông tin cơ bản đã được trường cuối cấp cập nhật.

Phụ huynh học sinh thực hiện rà soát và cập nhật thông tin liên hệ bao gồm số điện thoại và email. Về thông tin học sinh và nơi ở hiện tại, nếu cần điều chỉnh, phụ huynh học sinh cần liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.

Phần 3: Đăng ký trường THPT lớp 10 thường:

Trường hợp không dự thi tuyển sinh 10 loại thường: Trong trường hợp xác nhận không dự thi tuyển sinh vào 10 loại thường, phụ huynh học sinh thực hiện chọn chức năng: Không dự thi tuyển sinh 10 loại thường ở mục: Xác nhận dự thi.

Trường hợp dự thi tuyển sinh 10 loại thường:

Bước 1: Để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 loại trường, phụ huynh học sinh thực hiện chọn nút chức năng Dự thi tuyển sinh 10 loại thường ở mục: Xác nhận dự thi và đăng ký tối đa 3 nguyện vọng.

Bước 2: Chọn xã/phường chọn trường đăng ký dự tuyển.

Nếu phụ huynh học sinh chỉ có 2 nguyện vọng, chọn [Không dự tuyển nguyện vọng 3].

Phần 4: Đăng ký trường loại chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695)

Trường hợp không dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên hoặc tích hợp:

Trong trường hợp xác nhận không dự thi tuyển sinh vào 10 loại chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695), phụ huynh học sinh chọn chức năng: Không dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên hoặc tích hợp theo Đề án 5695.

Trường hợp dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695): Phụ huynh học sinh thực hiện chọn 1 trong 2 loại hình chuyên hoặc tích hợp (theo Đề án 5695).

Gần 170.000 học sinh TPHCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng thi lớp 10: Chi tiết hướng dẫn đăng ký - Ảnh 2.

Tùy từng loại hình dự thi lớp 10, Sở GD-ĐT TP hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký

Đối với Đăng ký dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên

Bước 1: Phụ huynh học sinh chọn nút chức năng: Dự thi tuyển sinh 10 loại chuyên

Bước 2: Đăng ký môn chuyên, chọn môn thi chuyên và chọn trường đăng ký tuyển sinh vào 10

Đối với Đăng ký dự thi tuyển sinh 10 loại tích hợp (theo đề án 5695)

Bước 1: Để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 loại tích hợp, phụ huynh học sinh thực hiện chọn “Đã học tích hợp (theo Đề án 5695) ở THCS”

Bước 2: Phụ huynh học sinh thực hiện chọn nhóm tích hợp và chọn chức năng Đăng ký tại loại nhóm trường nguyện vọng theo Đề án 5695 để đăng ký dự tuyển.

Bước 3: Nhập thông tin khảo sát đăng ký môn lựa chọn khi trúng tuyển vào một trường bất kỳ (Đây sẽ là thông tin tham khảo cho việc xây dựng nhóm môn lựa chọn tại trường THPT sau khi học sinh trúng tuyển).

Bước 4: Phụ huynh kiểm tra lại các thông tin đã nhập sau đó chọn [Hoàn thành đăng ký] để xác nhận thông tin.

Phần 5: Điều chỉnh thông tin và xuất phiếu đăng ký

Sau khi đăng ký thông tin thành công, giao diện hiển thị toàn bộ thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin đăng ký, phụ huynh học sinh chọn nút chức năng: [Quay lại chỉnh sửa]

[Xuất phiếu đăng ký]: Nút chức năng hỗ trợ lưu lại thông tin hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào 10.

Đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và  2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian làm bài 150 phút.

Tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp theo Đề án 5695 được đăng ký dự thi thêm tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp tại 10 trường THPT có tuyển sinh lớp 10 tích hợp, gồm: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định và THPT Nguyễn Hữu Huân. Các trường này đều thuộc khu vực 1 TPHCM cũ.

Thí sinh dự thi chuyên được đăng ký dự thi thêm 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT chuyên của TPHCM: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2 Bình Dương), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3 Bà Rịa – Vũng Tàu).

Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên Anh Đề án 5695 tại 2 trường THPT chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được đăng ký thêm 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp, nâng tổng cộng số nguyện vọng lên tối đa 8 nguyện vọng.

Sở GD-ĐT TPHCM quy định điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Các môn thi toán, văn, ngoại ngữ đều có hệ số 1.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT thường là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Đối với lớp 10 chuyên, điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Hệ số bài thi: Điểm các bài thi không chuyên hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên là hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường chuyên (bao gồm Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TPHCM), học sinh vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 theo 3 nguyện vọng thường đã đăng ký.

Đối với tuyển sinh lớp 10 tích hợp, cách tính điểm chương trình tiếng Anh tích hợp như sau:

Với thí sinh chưa học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS: Điểm xét tuyển là tổng điểm: Điểm thi môn ngữ văn+ điểm thi môn ngoại ngữ + điểm thi môn toán + điểm thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695 thang điểm 10).

Với thí sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THCS: Điểm xét tuyển là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695

Thí sinh không trúng tuyển lớp 10 tích hợp hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học sẽ tiếp tục được xét đến 3 nguyện vọng lớp 10 thường đã đăng ký.

Năm học 2025-2026, dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9 đủ điều kiện dự thi lớp 10, tăng gần 43.000 em so với năm học trước.

Sở GD-ĐT cho biết số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học này là 169.080 học sinh, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước.

So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập thì dự kiến có khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.

Trong đó, khu vực 1 (TPHCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh.

Độc đáo tư vấn tuyển sinh lớp 10 bằng trải nghiệm thực tế cho học sinh lớp 9

(NLĐO)-Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (TPHCM) vừa tổ chức ngày hội độc đáo để học sinh lớp 9 trải nghiệm thực tế trước khi đăng ký vào lớp 10.

