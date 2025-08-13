HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gần 2.500 tỉ đồng BHYT bị "treo" ở TP HCM: Bộ Y tế nói gì?

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam sớm giải ngân gần 2.500 tỉ đồng BHYT vượt dự toán năm 2023 - 2024 cho các cơ sở khám chữa bệnh tại TP HCM.

Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận kiến nghị từ Sở Y tế TPHCM liên quan đến tình trạng chậm thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán và tạm thu hồi khoản chi trên các thiết bị y tế chưa hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân.

Gần 2.500 tỉ đồng BHYT bị "treo" ở TP HCM: Bộ Y tế nói gì?- Ảnh 1.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Liên quan đến nội dung này, Bộ Y tế đã có văn bản gửi BHXH Việt Nam đề nghị sớm giải ngân gần 2.500 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán cho các cơ sở y tế tại TP HCM, tránh nguy cơ gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và ảnh hưởng quyền lợi người bệnh.

Theo đó, năm 2023 các bệnh viện ở TP HCM vượt dự toán chi BHYT hơn 557 tỉ đồng. Số tiền này đã được BHXH TP HCM giám định và gửi BHXH Việt Nam, song đến nay chưa được thanh toán. Sang năm 2024, tình trạng vượt dự toán tiếp tục xảy ra với số tiền khoảng 1.950 tỉ đồng, cũng chưa được giải ngân.

Bộ Y tế nhận định việc chậm thanh toán khiến nhiều bệnh viện gặp khó khăn tài chính, nợ tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí hợp đồng dịch vụ kỹ thuật. Một số đơn vị phải vay mượn hoặc tạm dừng mua sắm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều trị và quyền lợi của bệnh nhân BHYT.

Theo đại diện Vụ BHYT, Bộ Y tế đã đưa ra 4 kiến nghị. Cụ thể, với chi phí khám chữa bệnh BHYT trên thiết bị y tế chưa xác lập sở hữu toàn dân: Ngày 27-2, Bộ Y tế có công văn 1042/BYT-BH đề nghị BHXH Việt Nam chưa thu hồi khoản chi này; đồng thời đang tổng hợp, báo cáo Chính phủ và đề nghị tạm dừng thu hồi cho tới khi có quyết định của Chính phủ, Thủ tướng.

Về chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán năm 2023: Ngày 12-5, Hội đồng quản lý BHXH thông qua nguyên tắc quyết toán tài chính năm 2023; đề nghị BHXH Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ phê duyệt phần vượt dự toán để thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh, gồm TP HCM.

Đối với chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2024: Ngày 25-7, Bộ Y tế có công văn 4922/BYT-BH yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo địa phương thực hiện đúng quy định Luật BHYT, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và 75/2023/NĐ-CP về phần vượt dự kiến chi.

Liên quan đến việc tạm ứng chi phí khám chữa bệnh BHYT: Bộ đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện tạm ứng theo tỷ lệ, số lần quy định tại Điều 32 Luật BHYT để bảo đảm kinh phí phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Trước đó, ngày 1-8, Sở Y tế TP HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP về việc chi trả khoản vượt dự toán khám chữa bệnh BHYT năm 2023 - 2024.

Theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh, BHXH chưa thanh toán hơn 2.485 tỉ đồng, gồm hơn 557,5 tỉ đồng năm 2023 và hơn 1.928 tỉ đồng năm 2024. Sở Y tế đề nghị UBND TP kiến nghị Bộ Y tế và BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH TPHCM sớm thanh toán để đảm bảo kinh phí hoạt động trong bối cảnh tự chủ tài chính còn nhiều khó khăn.

các bệnh viện ở TPHCM bị "treo" 2.485 tỉ đồng BHYT khám bệnh BHYT sở y tế BHXH kiến nghị Bộ Y tế khám chữa bệnh
