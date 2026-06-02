Gần 3.000 bác sĩ Việt Nam được đào tạo từ hợp tác y tế với Pháp

Thông tin trên được ông Thibaut GIROUX, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), cho biết tại lễ ký kết hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng tại Tổng Lãnh sự quán Pháp ngày 2-6.

Tại lễ ký kết, ông Thibaut GIROUX cho biết hợp tác y tế Việt Nam - Pháp đã có lịch sử hơn 30 năm kể từ khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác năm 1993. Đến nay, gần 3.000 bác sĩ Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp, nhiều người đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các bệnh viện và cơ quan y tế trong nước.

Một trường hợp mô phỏng sơ cứu được Hội Chữ Thập đỏ tái hiện tại buổi lễ ký kết

Hợp tác giữa hai nước không chỉ tập trung vào đào tạo nhân lực mà còn mở rộng sang nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình hợp tác mới. Với vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia Pháp tại Việt Nam, CCIFV mong muốn tiếp tục thúc đẩy những sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Lễ ký kết giữa Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, FPT Long Châu và Urgo Foundation

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, cũng khẳng định hợp tác y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ song phương. Hơn ba thập niên qua, sự hợp tác này được xây dựng trên ba trụ cột gồm đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách ngành y tế, phía Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng cường phòng bệnh, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Hai bên cũng đang cùng ứng phó với các thách thức mới như già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm và phát triển y tế số.

Theo Tổng Lãnh sự quán Pháp, điểm nổi bật của dự án lần này là tập trung đào tạo kỹ năng sơ cứu cho thế hệ nhân viên y tế tương lai. Đây là những kỹ năng cơ bản nhưng có thể giúp cứu sống người bệnh trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa phòng ngừa trong cộng đồng.

GS-TS Nguyễn Đức Tuấn, đại diện Đại học Y Dược TPHCM, cho rằng một hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững không chỉ được xây dựng tại các cơ sở y tế mà còn bắt đầu từ khả năng tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân. Một hành động sơ cứu đúng cách trong "thời gian vàng" có thể quyết định cơ hội sống còn của người bệnh trước khi được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên nghiệp.

Ông đánh giá đây là mô hình hợp tác đa bên tiêu biểu, kết nối giữa Hội Chữ thập đỏ TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, FPT Long Châu và Urgo Foundation. Nhà trường cam kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai hiệu quả chương trình, góp phần lan tỏa kỹ năng sơ cứu và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ, đơn vị đẩy mạnh hợp tác công tư, hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế nhằm kết nối nguồn lực xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, vì dân. Thông qua chương trình, hệ thống không chỉ cung cấp dược phẩm mà còn là trạm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, can thiệp y tế kịp thời trong tình huống khẩn cấp... cùng nhau xây dựng cộng đồng an toàn, khoẻ mạnh.



