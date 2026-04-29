Thời sự Xã hội

Gần 350 tỉ đồng được tiếp nhận tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2026

Văn Duẩn

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026, các đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ với số tiền gần 350 tỉ đồng.

Sáng 29-4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026; kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự buổi lễ.

- Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận biển tượng trưng đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành từ các đơn vị, tổ chức. Ảnh: Quang Vinh

Với chủ đề "80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng", sự kiện không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường tám thập kỷ hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và là Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Tham dự chương trình còn có đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế và đông đảo các đối tác, doanh nghiệp. Chương trình cũng kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố và truyền hình trực tiếp tới 4 điểm cầu chiến lược tại Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang.

Đặc biệt, việc kết nối với điểm cầu Đình Thanh Ấm (Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất cách đây 80 năm - đã tạo nên một sợi dây liên kết thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại, khẳng định sự tiếp nối bền bỉ của tinh thần nhân ái qua nhiều thế hệ.

- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phát biểu

Theo bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hành trình 80 năm qua được dệt nên từ những giọt máu trao đi và những bàn tay nâng đỡ. Bước vào giai đoạn mới, Hội nhận thức sâu sắc, một xã hội văn minh không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn được cảm nhận bằng mức độ nhân văn. Do đó, Hội đã chính thức đề xuất sáng kiến thí điểm "Các chỉ số nhân đạo" trong xây dựng mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa, đưa giá trị nhân ái trở thành tiêu chí định lượng để xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Chiến lược hành động tập trung vào ba trụ cột: Xây dựng cộng đồng nhân ái - an toàn - bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua "Bình dân học vụ số" để minh bạch nguồn lực và phát triển kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế bền vững theo phương châm "trao cần câu hơn trao con cá".

- Ảnh 3.

Các đại biểu bấm nút chính thức phát động Tháng nhân đạo năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tăng cường tính chủ động trong tham mưu hoàn thiện định hướng chiến lược về công tác nhân đạo, gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bảo đảm tính bao trùm và bền vững; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức quốc tế và cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch; chủ động mở rộng và nâng tầm đối ngoại nhân đạo, tham gia tích cực hơn vào các hoạt động hỗ trợ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

- Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trải nghiệm kỹ năng sơ cứu cộng đồng tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2026. Ảnh: Quang Vinh

Trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiến hành tiếp nhận biển tượng trưng đăng ký ủng hộ và cam kết đồng hành từ các đơn vị, tổ chức với tổng trị giá gần 350 tỉ đồng. Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố đã đăng ký số tiền ủng hộ lên tới 310 tỉ đồng.

Tại khu vực ngoài sân khấu, các hoạt động thiết thực như hiến máu tình nguyện (phấn đấu tiếp nhận 500 đơn vị máu), trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu và "Chợ Nhân đạo" cũng diễn ra sôi nổi. Tại Chợ nhân đạo, 500 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và phiếu mua hàng 500.000 đồng) cùng quà tặng từ Saigon Co.op đã được trao cho các gia đình khó khăn. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động cao điểm nhân đạo trong tháng 5-2026 trên phạm vi toàn quốc.

Tháng Nhân đạo 2026 đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như vận động tối thiểu 500 tỉ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình; tổ chức các hoạt động "Ngày hội nhân ái" tại 100% xã, phường trên cả nước; mỗi cấp Hội triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc nhân đạo thiết thực...

Sau 5 năm triển khai chính thức (2021-2025), Tháng Nhân đạo đã đạt được những kết quả nổi bật, với tổng nguồn lực huy động đạt trên 3.182 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Vedan Việt Nam tiếp tục hưởng ứng "Tháng nhân đạo" đầy ý nghĩa

Sáng ngày 8-5, Công ty Vedan Việt Nam đã tham gia lễ phát động “Tháng nhân đạo năm 2024” với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

