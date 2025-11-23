HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Vinh danh điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bài và ảnh: Hải Anh

(NLĐO) – Đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo vì con người,

Sáng 23-11, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030. Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và sứ mệnh nhân đạo vì con người trong chính trị - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hải Anh

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; cùng 270 điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp Hội và doanh nghiệp trên toàn quốc được khen thưởng, vinh danh.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, diễn ra đúng dịp toàn Hội kỷ niệm 79 năm thành lập và triển khai Chương trình "Sức mạnh Nhân đạo 2025", là "ngày hội lớn" tôn vinh tinh thần nhân đạo, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt - thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương. 

Toàn Hội đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỉ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ giảm nghèo bền vững của đất nước. Ngoài ra, những phong trào, cuộc vận động đã trở thành 'thương hiệu' của Hội như "Tết nhân ái", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Tháng Nhân đạo", "Ngân hàng bò" cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe và ứng phó thiên tai, thảm họa.

Vinh danh các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hải Anh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương tinh thần cống hiến, sáng tạo, tận tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng những kết quả to lớn, toàn diện mà phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025.

Mang theo ngọn lửa nhân ái tới những phận người cần giúp đỡ

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ phương hướng hoạt động của Hội và căn dặn: Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ. Nhìn lại chặng đường 79 năm hình thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn là hiện thân sinh động cho lời căn dặn ấy và có mặt ở những nơi gian khó nhất, mang theo ngọn lửa nhân ái tới những phận người cần giúp đỡ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến, kiến quốc đến thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo vì con người và khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối, quy tụ và lan tỏa lòng nhân ái của người Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào, cuộc vận động của Hội trong những năm qua thực sự đã trở thành điểm sáng nhân văn trong đời sống xã hội, thể hiện sinh động tinh thần "Thi đua là yêu nước - Nhân đạo là cội nguồn của yêu thương".

Vinh danh các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ảnh 2.

Vinh danh các điển hình có nhiều đóng góp tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước

Những người làm công tác Chữ thập đỏ, từ cán bộ chuyên trách đến những tình nguyện viên đã và đang mang trái tim nhân hậu, đôi tay sẻ chia và tấm lòng nhân ái đến với mọi người và mọi miền đất nước. Ở bất kỳ nơi nào xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hiểm nguy nhất, nghiệt ngã nhất chúng ta đều thấy màu áo đỏ thân thương của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Với hơn 34 ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng; hơn 200 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen và tôn vinh hôm nay đã minh chứng sinh động cho kết quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn vừa qua...

Đất nước đang chuyển mình, bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức; già hóa dân số nhanh, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, rủi ro xã hội; yêu cầu củng cố an sinh xã hội ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là tổ chức nhân đạo nòng cốt trong hệ thống chính trị, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo; khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa nhiều hơn những nghĩa cử nhân văn trong cuộc sống.

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Đại hội thi đua yêu nước Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đại tướng Trịnh Văn Quyết
