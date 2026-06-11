Gần 4 giờ giành giật sự sống cho trung tá công an bị đâm trọng thương

Ngày 11-6, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (BVĐK Thanh Hóa) cho biết 11 ngày sau phẫu thuật và điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của trung tá công an Phạm Ngọc Khánh (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa), người bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ đang hồi phục tốt, ổn định.

11 ngày sau cuộc đại phẫu, sức khỏe của trung tá công an bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch, có thể giao tiếp bình thường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Theo đại diện BVĐK tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nhận được thông tin về một cán bộ cảnh sát phòng chống ma túy bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ, bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động nhân lực, trang thiết bị và các chuyên khoa liên quan sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhiều, huyết áp khó đo, vùng cổ trái có vết thương ngay cạnh động mạch cảnh ngoài kích thước 4x1 cm thấu vào khoang miệng và chảy máu đỏ tươi số lượng nhiều.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu; vết thương đứt động mạch cảnh ngoài do bị đâm khi đấu tranh với tội phạm ma túy.

"Đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, khi bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, máu từ vết thương vùng cổ và khoang miệng chảy rất nhiều, gây khó khăn lớn trong việc kiểm soát đường thở. Người bệnh lại rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng và ngừng tuần hoàn ngay trong quá trình xử trí.

Toàn bộ ê-kíp đã phải triển khai đồng thời các biện pháp hồi sức tích cực, mở khí quản cấp cứu, hồi sinh tim phổi nâng cao và truyền máu khẩn cấp. Sau 5 phút nỗ lực không ngừng, tim đập trở lại, mở ra cơ hội tiếp tục cuộc phẫu thuật cứu sống người bệnh"- bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức BVĐK Thanh Hóa thông tin.

Cũng theo bác sĩ Tam, sau khi kiểm soát được đường thở và ổn định tạm thời huyết động, các phẫu thuật viên tiến hành mở rộng vết thương để thăm dò tổn thương. Kết quả cho thấy động mạch cảnh ngoài bên trái bị đứt rời hoàn toàn, đầu mạch đang phun máu mạnh. Tuyến nước bọt mang tai bị tổn thương sâu, đáy vết thương thông trực tiếp với khoang miệng và vùng hầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái tới bệnh viện thăm hỏi trung tá Phạm Ngọc Khánh

Trước tổn thương đặc biệt phức tạp này, ê-kíp đã phẫu thuật mạch máu khẩn trương kẹp tạm thời động mạch tổn thương để kiểm soát chảy máu, sau đó tiến hành nối phục hồi động mạch cảnh ngoài nhằm tái lập lưu thông tuần hoàn.

Ngoài ra, bệnh nhân kèm theo vết thương xuyên thấu qua amidan và màn hầu hai bên. "Đây là những tổn thương rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật mạch máu, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt để vừa cứu sống người bệnh, vừa bảo tồn tối đa chức năng vùng đầu mặt cổ"- Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tô Hoàng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, chia sẻ.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và chế phẩm máu để bù đắp lượng máu mất và duy trì tuần hoàn.

Đến nay, sau 11 sau phẫu thuật, sức khỏe của trung tá Phạm Ngọc Khánh đã hồi phục kỳ diệu, hiện tinh thần tỉnh táo, giao tiếp bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định, tự thở và ăn uống tốt, các vết mổ đã liền da.

Nhờ sự chuẩn bị chủ động cùng sự phối hợp chặt chẽ của 4 ê-kíp thuộc nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc đại phẫu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, cứu sống người bệnh khỏi lằn ranh sinh tử.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tới bệnh viện thăm hỏi, động viên trung tá Phạm Ngọc Khánh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp chấn thương nặng, phức tạp của đội ngũ y bác sĩ BVĐK Thanh Hóa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân ngay tại địa phương, trong khung giờ vàng, mà không cần phải chuyển tuyến lên Trung ương.