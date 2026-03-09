Gần 4.000 tác phẩm khắc họa "Việt Nam trên hành trình đổi mới"

Ngày 9-3, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới".



BTC trao giải cho các tác phẩm đoạt giải nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết các tác phẩm dự thi được đầu tư nghiêm túc, phản ánh sinh động diện mạo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, qua nhiều vòng chấm sơ loại, sơ khảo và chung khảo được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 12 giải khuyến khích.

"Các tác phẩm năm nay khá đồng đều, nhiều tác phẩm đạt trình độ cao cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên chưa có tác phẩm thật sự vượt trội toàn diện để trao giải đặc biệt. Điều này cho thấy mặt bằng chung đã được nâng lên nhưng vẫn cần thêm những tìm tòi, đột phá trong sáng tạo"- ông Lê Quốc Minh nhận định.

Tác phẩm đoạt giải A "Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Nguyễn Văn Trung

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều bức ảnh gây ấn tượng nhờ bố cục chặt chẽ, khoảnh khắc giàu tính báo chí và thông điệp rõ ràng về sự phát triển năng động của đất nước.

Các tác phẩm đoạt giải và được trưng bày tại triển lãm đã tái hiện sinh động những chuyển động mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình phát triển.

Từ hình ảnh các công trình hạ tầng hiện đại, khu công nghiệp sôi động đến nhịp sống lao động khẩn trương của người dân hay vẻ đẹp bình dị của những vùng quê đang đổi thay từng ngày.

Ở nhóm giải A, các tác phẩm nổi bật nhờ khả năng nắm bắt khoảnh khắc giàu giá trị thông tin, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và phát triển của đất nước.

Tác phẩm đoạt giải A "Hà Nội - Thành phố xinh đẹp và hiện đại" của tác giả Trần Thu Hà

Trong khi đó, các tác phẩm đoạt giải B và C mang đến nhiều góc nhìn đa dạng về đời sống xã hội, từ hình ảnh người nông dân trên cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, công nhân tại các khu công nghiệp đến nhịp sống sôi động tại các đô thị lớn.

Ngay sau lễ trao giải, triển lãm ảnh "Việt Nam trên hành trình đổi mới" đã mở cửa đón khách tham quan.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, nhiều tác phẩm chất lượng cao của cuộc thi sẽ được tuyển chọn để xuất bản trong cuốn sách ảnh về cuộc thi, nhằm lưu giữ và lan tỏa rộng rãi những hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam trong hành trình phát triển.

Triển lãm không chỉ tôn vinh các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới.