Văn hóa - Văn nghệ

Chiêm ngưỡng sắc màu quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm "Quê hương qua ống kính Nhiếp ảnh Nữ TP HCM" giới thiệu 165 tác phẩm của 55 tác giả nữ, được trưng bày tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban Công tác Nhiếp ảnh Nữ TP HCM, Hội Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức triển lãm ảnh "Quê hương qua ống kính Nhiếp ảnh Nữ TP HCM" lần thứ 13 năm 2026. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng nhiếp ảnh nữ thành phố, góp phần tôn vinh niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật và vai trò của phụ nữ trong đời sống nhiếp ảnh.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm năm nay đa dạng chủ đề, từ vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ sắc màu, cảnh quan đô thị, phong cảnh mọi miền đất nước đến nhịp sống bình dị đời thường và những sự kiện sôi động. Nhiều tác phẩm ghi lại không khí kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với những khoảnh khắc diễu hành, pháo hoa, các hoạt động văn hóa - xã hội giàu cảm xúc.

Chiêm ngưỡng sắc màu quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ - Ảnh 1.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Thu Ba, Trưởng ban Ban Công tác Nhiếp ảnh Nữ TP HCM , cho biết năm 2025 là dấu ấn đặc biệt khi TP HCM cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Các nữ nghệ sĩ dù bận rộn công việc và gia đình vẫn tích cực tham gia sáng tác, ghi lại những hình ảnh ấn tượng của thành phố trong những ngày lễ lớn.

Bà Thu Ba cũng thông tin, trong bối cảnh địa giới hành chính mở rộng, Nhiếp ảnh Nữ TP HCM đã kết nối thêm hội viên tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng tổng số từ 65 lên 73 thành viên.

Những chuyến sáng tác thực tế được tổ chức tại các làng nghề truyền thống như gốm, sơn mài, chùa cổ ở Bình Dương hay các làng nghề tại Vĩnh Long… tạo điều kiện để các tay máy nữ trải nghiệm, học hỏi và làm phong phú đề tài sáng tác.

Chiêm ngưỡng sắc màu quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ - Ảnh 2.
Chiêm ngưỡng sắc màu quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ - Ảnh 3.
Chiêm ngưỡng sắc màu quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ - Ảnh 4.

Không gian triển lãm “Quê hương qua ống kính Nhiếp ảnh Nữ TP HCM” lần thứ 13 thu hút khách tham quan

Không chỉ sáng tác, các nữ nhiếp ảnh gia còn tích cực quảng bá hình ảnh qua việc tham gia Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP HCM lần thứ 2 năm 2025, các hội chợ, cuộc thi trong nước và quốc tế. Nhiều tác giả đạt giải cao tại các cuộc thi ảnh cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

Bên cạnh không gian trưng bày ảnh giấy, Ban tổ chức còn ra mắt tập sách ảnh in và sách ảnh online gồm hai phần: giới thiệu 165 tác phẩm cùng chân dung tác giả và tổng kết hoạt động của Nhiếp ảnh Nữ TP HCM trong năm 2025.

Triển lãm giới thiệu 165 tác phẩm của 55 tác giả nữ, kéo dài từ nay đến ngày 11-3 tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM (122 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành).

Tin liên quan

Giọt sương trong ống kính của đạo diễn Dương Huy

Giọt sương trong ống kính của đạo diễn Dương Huy

(NLĐO) - Hơn 70 tác phẩm nhiếp ảnh lấy hình tượng giọt sương làm biểu tượng cho sự tinh khiết, vô thường và tái sinh đang được giới thiệu tại Maii Art Space.

Hội Nhiếp ảnh TP HCM tổng kết năm 2025

(NLĐO) - Hội Nhiếp ảnh TP HCM ghi dấu ấn với nhiều hoạt động sôi nổi trong năm 2025.

Khánh thành "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM"

(NLĐO) - "Con đường Nhiếp ảnh TP HCM" là công trình văn hóa - nghệ thuật công cộng mới, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch giữa trung tâm

vẻ đẹp thiên nhiên triển lãm ảnh ngày quốc tế phụ nữ Hội Nhiếp ảnh TP HCM
