Kinh tế

Gần 55.000 con heo bị chôn lấp, nông dân Quảng Trị điêu đứng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Trị, buộc tiêu hủy hơn 54.800 con heo, tương đương hơn 3.000 tấn, khiến nhiều hộ chăn nuôi lâm cảnh trắng tay.

Gần 55.000 con heo bị chôn lấp, nông dân Quảng Trị điêu đứng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa heo đi tiêu hủy sau khi bị dịch tả châu Phi

Tính đến ngày 23-8, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 60/78 xã, phường của tỉnh Quảng Trị. Toàn tỉnh có hơn 54.800 con heo bị tiêu hủy, với tổng trọng lượng vượt 3.000 tấn.

Bà Đoàn Thị Hương, ở thôn Tam Đa (xã Trung Thuần), bần thần kể: "Đàn heo 70 con của tôi bị tiêu hủy, trong đó có 10 con nái và 30 con thương phẩm chờ ngày xuất chuồng, nay phải đi chôn lập. Chuồng giờ trống trơn, nợ thì còn chồng chất, chưa biết xoay xở thế nào."

Trong khi các trang trại quy mô lớn, nuôi theo mô hình khép kín, áp dụng công nghệ cao vẫn đảm bảo an toàn, thì phần lớn hộ nuôi nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nề. Thời tiết bất lợi, chuồng trại không đạt chuẩn an toàn sinh học và việc phòng dịch chưa triệt để khiến dịch bệnh lây lan nhanh, khó kiểm soát.

Gần 55.000 con heo bị chôn lấp, nông dân Quảng Trị điêu đứng- Ảnh 2.

Mặc dù thường xuyên phun khử trùng, vệ sinh chuồng trại nhưng nhiều hộ dân vẫn không kiểm soát được dịch tả heo châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, mặc dù hai địa phương là xã Dân Hóa và phường Bắc Gianh đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới, nhưng nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn rất cao.

Ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị - cho biết: "Các trang trại lớn, nuôi khép kín hiện vẫn an toàn. Tuy nhiên, dịch có thể bùng lên bất cứ lúc nào do thời tiết khắc nghiệt, công tác tiêm phòng ở một số nơi còn chậm, trong khi ý thức phòng bệnh của nhiều hộ chăn nuôi vẫn hạn chế."

Trước diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp kiểm soát. Đến nay, 47 xã, phường đã ký hợp đồng với 82 nhân viên thú y cơ sở; đồng thời 19 cán bộ chuyên môn chăn nuôi - thú y cũng được tăng cường xuống địa bàn để hỗ trợ.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường, người dân phải kịp thời báo cho chính quyền và cơ quan thú y để xử lý nhanh, khoanh vùng, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

