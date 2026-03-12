Ngày 12-3, Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và khai trương Trung tâm báo chí bầu cử. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên HĐBCQG, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG chủ trì và điều hành họp báo.

Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp

Báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG - cho biết cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử ĐBQH; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ.

864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI, có 64 người ngoài Đảng

Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG của HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG phát biểu

Về cơ cấu kết hợp, phụ nữ: 392 người, tỉ lệ 45,37%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 187 người, tỉ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số: 188 người, tỉ lệ 21,76%; ngoài Đảng: 64 người, tỉ lệ 7,41%; tái cử: 236 người, tỉ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử: 5, tỉ lệ 0,57%.

Về ứng cử viên đại biểu HĐND, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định: 2.552 người, giảm 2 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do địa phương đề nghị điều chỉnh, cập nhật trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ủng cử là 4.217 người, giảm 10 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Trong đó, cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 1.864 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 1.166 người; dân tộc thiểu số: 761 người; ngoài Đảng: 521 người; tái cử: 1.296 người; số người tự ứng cử: 1010 người.

Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người, giảm 369 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương 3 do điều chỉnh, cập nhật số liệu theo danh sách chính thức những người ứng cử các địa phương hoặc khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng, đạt tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định: 72.611 người, giảm 2 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương 3 do địa phương đề nghị điều chỉnh.

Các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 961 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bà Tạ Thị Yên cho biết công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng và đúng thẩm quyền.

Tính đến ngày 10-3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp). Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Tại địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 961 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố. Các đơn thư cơ bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, số lượng đơn thư liên quan đến bầu cử không nhiều, nội dung chủ yếu là phản ánh, kiến nghị; chưa phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Đã có 4 địa phương tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 217 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tính đến ngày 12-3, đã có 4 địa phương (An Giang, Khánh Hòa, TPHCM) với 34 khu vực bỏ phiếu tổ chức bỏ phiếu sớm.

Qua nắm bắt thông tin, tình hình thực tiễn, việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở các khu vực bỏ phiếu tại các địa phương này diễn ra thành công, thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; công tác y tế được thực hiện đầy đủ. Điều kiện vật chất - kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm phục vụ tốt cho ngày bầu cử. Địa điểm bố trí phòng bỏ phiếu bảo đảm thuận tiện cho cử tri đi bỏ phiếu. Chưa phát sinh tình huống cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết ngay trong quá trình tổ chức bầu cử.

Gần 79 triệu cử tri sẽ đi bầu cử Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 78.928.64714 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của ngày bầu cử.



