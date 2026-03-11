HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: Không bỏ sót quy trình, nhiệm vụ nào

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban bầu cử TPHCM

Ngày 11-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TPHCM) họp phiên thứ 8. 

Phiên họp do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Võ Văn Minh chủ trì. 

Cùng dự phiên họp còn có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM. 

Công tác chuẩn bị được triển khai thông suốt

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ cho biết Ủy ban bầu cử TPHCM thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban giúp việc và các cơ quan có liên quan; đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra.

Công tác triển khai nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định; kịp thời báo cáo xin ý kiến khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai thông suốt, đồng bộ.

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: không bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào - Ảnh 1.

Ủy ban bầu cử TPHCM họp phiên thứ 8

Từ nay đến ngày bầu cử, thành phố tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo Kế hoạch 83 của Ủy ban bầu cử TPHCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tập trung tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 để hoàn tất vào ngày 13-3.

Sở Nội vụ chuẩn bị ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các phần việc diễn ra trong ngày bầu cử, quy trình kiểm phiếu và lập biên bản sau ngày bầu cử. Các sở, ngành cũng đã tham mưu ban hành các kế hoạch ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong ngày bầu cử.

Toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri

Thông tin về tình hình cử tri, đại diện Công an TPHCM cho biết, toàn địa bàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri. Hiện còn 8,7% số thẻ cử tri đã được bàn giao Ủy ban bầu cử cấp xã nhưng chưa được cấp phát xong.



Công an TPHCM đề nghị Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp xã huy động tối đa lực lượng, cùng với Công an cấp xã cấp phát xong thẻ cử tri. Đồng thời, tiếp tục rà soát cập nhật số cử tri mới phát sinh nhằm bổ sung kịp thời, không để bỏ sót cử tri trên địa bàn.

Công an TPHCM đã chủ trì phối hợp thành lập 4 tổ ứng phó khắc phục sự cố an ninh, an toàn thông tin phục vụ công tác bầu cử; thành lập trung tâm tác chiến an ninh mạng phục vụ bầu cử. Đơn vị cũng đã xây dựng và bố trí lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố trong ngày 15-3.

Không được bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai hàng ngày từ nay đến ngày bầu cử. Trong đó, rà soát từng công việc, từng lĩnh vực, không được bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào dù nhỏ nhất.

TPHCM chuẩn bị cho ngày bầu cử: không bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại phiên họp

Cùng với đó, phải chuẩn bị trước kịch bản các tình huống phát sinh để kịp thời ứng phó; có các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt lưu ý đến công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu vực như chung cư cũ, khu dân cư đông… Ngành y tế phải giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian này.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các ngành liên quan tham mưu chính sách khen thưởng, động viên kịp thời cho đội ngũ cán bộ cơ sở - những người đang trực tiếp làm việc với cường độ cao để phục vụ kỳ bầu cử.



Lá phiếu và kỳ vọng mới

Lá phiếu và kỳ vọng mới

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền TP HCM cùng ý thức trách nhiệm cao của cử tri chính là cơ sở vững chắc cho một kỳ bầu cử thành công rực rỡ

Cử tri có được nhờ người khác viết và bỏ hộ phiếu bầu cử?

(NLĐO) - Theo quy định, cử tri không thể tự viết phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu

Tiếng nói từ cử tri phường Tây Thạnh trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Cử tri phường Tây Thạnh, TPHCM gửi trọn niềm tin vào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

