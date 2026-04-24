Thời sự

Gần 83 ha đất rừng được chuyển đổi để làm khu đô thị ở Măng Đen

T.Trực

(NLĐO) - Gần 83 ha đất rừng sản xuất được chuyển đổi để triển khai khu đô thị quy mô hơn 264 ha.

Ngày 24-4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen.

Theo tờ trình, tổng diện tích rừng sản xuất cần chuyển mục đích là 82,88 ha. Đây là rừng trồng, thuộc các tiểu khu 487 và 488, hiện do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông và UBND xã Măng Đen quản lý.

Quảng Ngãi thông qua nghị quyết chuyển gần 83 ha đất rừng làm khu đô thị

Diện tích đề xuất chuyển đổi là rừng sản xuất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lâm nghiệp đã được phê duyệt đến năm 2030. Dự án cũng được xác định phù hợp với các quy hoạch liên quan, gồm quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất.

Theo hồ sơ, dự án khu đô thị số 1 có quy mô hơn 264 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.640 tỉ đồng. Khu vực dự kiến triển khai có địa hình tương đối bằng phẳng, nằm dọc tuyến Quốc lộ 24, thuận lợi kết nối hạ tầng.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, đầu tư đồng bộ các hạng mục như trung tâm thể dục thể thao, công viên thể chất, không gian luyện tập ngoài trời.

Nơi này sẽ hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe gồm bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, khu điều dưỡng kết hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần hình thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Măng Đen.

Loay hoay thu hồi hàng chục ngàn mét vuông đất rừng

Vụ việc lấn chiếm đất rừng tại Bắc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã được kết luận sai phạm từ năm 2017 nhưng đến nay, việc xử lý và thu hồi vẫn bế tắc

